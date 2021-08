Les tentes sont plantées dans un terrain herbeux le long de l’avenue Dexter à Seattle en janvier 2021. La Space Needle et la Fondation Bill et Melinda Gates sont visibles en arrière-plan. (Photo . / Kevin Lisota)

Vendredi, un juge d’État a retiré la mesure «Compassion Seattle» du scrutin de novembre, affirmant que la proposition de changer la façon dont la ville traite sa population de sans-abri dépasse ce que le processus d’initiative peut faire légalement.

La juge de la Cour supérieure du comté de King, Catherine Shaffer, a déclaré dans une décision de l’après-midi que l’initiative de modifier la charte de la ville était en conflit avec la loi en vigueur dans l’État. Le juge a expliqué que même si les électeurs pourraient apprécier les mandats du conseil municipal de construire plus de logements et de camper des tentes claires, ces exigences spécifiques ne sont pas le but des amendements à la charte.

“Vous ne pouvez pas modifier une charte de la ville pour entrer en conflit avec la loi de l’État”, a déclaré Shaffer. « J’aime cet amendement à la charte en tant qu’électeur. Mais en tant que juge, cela ne peut pas tenir.

Déjà qualifié pour le scrutin de novembre, “Compassion Seattle” a cherché à exiger de la ville qu’elle fournisse 2 000 logements d’urgence ou permanents dans un délai d’un an et à exiger de la ville qu’elle s’assure que les parcs, les terrains de jeux et les trottoirs restent libres de campements si le logement et les services sont en endroit.

La mesure, selon ses partisans, a été bien accueillie par les sondages et a poussé 70% d’approbation.

Mais les opposants à la mesure, parmi lesquels l’American Civil Liberties Union of Washington, ont fait valoir que la mesure criminalisait le sans-abrisme et qu’elle dépassait la portée prévue des amendements à la charte en contournant le conseil municipal, définissant une politique spécifique qui devrait être contrôlée par la ville.

C’est l’ACLU, ainsi que la Coalition du comté de Seattle/King sur les sans-abri et le Transit Riders Union, qui ont poursuivi avec succès plus tôt ce mois-ci pour retirer la mesure du scrutin.

La décision du juge Shaffer peut faire l’objet d’un appel.

Histoire en développement, plus à venir…