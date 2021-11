Le juge Rittenhouse a banni MSNBC de la salle d’audience et Twitter devient fou

Encore un incident étrange dans lequel le juge très étrange du procès Rittenhouse. Le juge Bruce Schroeder a annoncé ce jeudi matin que les journalistes de MSNBC ne seraient plus autorisés à entrer dans la salle d’audience dans le cadre du procès de Kyle Rittenhouse.

Quoi?

Selon Mediaite, le juge a trouvé une justification assez alambiquée pour garder MSNBC hors de la salle d’audience :

« Le jury dans cette affaire est transporté d’un endroit différent dans un bus dont les fenêtres sont couvertes afin qu’ils ne soient exposés à rien d’un côté ou de l’autre, ou à l’intérêt de l’affaire. Donc je vais appeler ça un bus scellé. Et cela a été fait tous les jours, puis ils sont amenés ici dans ce bâtiment »,

« Hier soir, une personne qui s’est identifiée comme James G. Morrison, et qui a affirmé qu’il était producteur chez NBC News, employé par MSNBC… la police quand ils l’ont arrêté parce qu’il suivait au loin… et a traversé un lumière, ils l’ont arrêté et lui ont demandé ce qui se passait et il a donné cette information.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

« C’est une affaire très sérieuse et je ne sais pas quelle est la vérité ultime. Mais absolument, cela irait sans trop penser que quelqu’un qui suit un bus de jury, c’est une affaire très sérieuse, extrêmement sérieuse, et sera renvoyé aux autorités compétentes pour des mesures supplémentaires.

Oui, il pourrait s’agir d’une action sérieuse après enquête, et pourtant, elle n’a pas fait l’objet d’une enquête. De plus, personne n’a accusé qui que ce soit de NBC, sans parler de MSNBC, de toute sorte de malversation dans la salle d’audience. Mais cela n’a pas empêché le juge qui s’est imposé – par ses propres actions – comme le juge de rêve de Trump dans un tel cas, de retirer MSNBC (et seulement MSNBC) de la salle d’audience. S’il le devait, il aurait été plus approprié de retirer toutes les caméras de la salle d’audience.

Schroeder a ensuite révélé qu’il avait « a indiqué que personne de MSNBC News ne sera autorisé dans ce bâtiment pendant la durée« , partageant également que personne chez MSNBC n’avait entendu parler de Morrison.

La déclaration de NBC indique assez clairement que MSNBC n’a rien à voir avec un incident et qu’il n’y a jamais eu de danger que le jury soit photographié :

« La nuit dernière, un pigiste a reçu une citation de trafic. Alors que l’infraction au code de la route a eu lieu près du fourgon du jury, le pigiste n’a jamais contacté ou envisagé de contacter les jurés lors des délibérations, et n’a jamais photographié ou envisagé de les photographier. Nous regrettons l’incident et coopérerons pleinement avec les autorités dans le cadre de toute enquête. »

Le « pigiste » a peut-être eu raison ou non de suivre la camionnette. Mais interdire MSNBC – uniquement – ​​de la salle d’audience ressemble à quelque chose que seul le juge Schroeder pourrait proposer comme solution.

C’est sauvage ! Le juge Bruce Schroeder interdit MSNBC de la salle d’audience pour le reste du procès parce qu’un homme du nom de James G. Morrison prétendant être de MSNBC a suivi le bus du jury hier soir. Il n’y a pas encore de vérification si Morrison est réellement affilié au réseau. pic.twitter.com/GRbWdhqv50 – Justin Baragona (@justinbaragona) 18 novembre 2021

Twitter est choqué :

« Suivre le bus » ou suivre les mêmes indications initiales vers leurs destinations ? (c’est-à-dire les routes vers les autoroutes, etc.) Et personne d’Oann, Fox, Brietbart, Turning Point, etc. n’a fait la même chose mais n’a tout simplement pas été arrêté ? 🧐 Cela ressemble à une opération, y compris ladite police qui a arrêté ledit producteur. – Koala (@mindfulkoala) 18 novembre 2021

Je ne comprends pas. Chaque personne à l’extérieur du palais de justice a vu un bus aux fenêtres noircies venir pour le procès. Maintenant, s’il le suivait loin du palais de justice jusqu’au parking non divulgué, ce serait un problème. – Sweet Sue, toujours (@SeeHateGoAway) 18 novembre 2021

Alors, il bannit MSNBC de la salle d’audience, sans autre enquête ni confirmation ?

Je veux dire, savons-nous même si ce type disait la vérité sur qui il représente ?

On dirait que quelqu’un était impatient de se précipiter pour juger. Imagine ça. – SusieQ (@NastySusieQ) 18 novembre 2021

Bien sûr, ce juge a sauté sur l’occasion d’interdire MSNBC, oh mon Dieu, les choses vont dans son sens, il doit être ravi. – Patricia L. Franz (@patricialfranz) 18 novembre 2021

La personne qui était à la personne a donné au juge ce qu’il voulait. Qui est cette personne et qui l’a arrêté ? Ne lâchez pas ça, surtout avec la façon dont tout cela se joue avec ce juge. Quelque chose ne va pas, alors il tourne à gauche. – RaiseYourVoice (@Vote4URLife1) 18 novembre 2021

****

[email protected] et sur Substack : beaucoup de bruit pour tout