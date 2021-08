Le juge sanctionne Sidney Powell et Lin Wood pour le défi électoral ⋆ 10z viral

L’avocat Sidney Powell regarde L. Lin Wood parler lors d’une conférence de presse sur les résultats des élections à Alpharetta, Géorgie, le 2 décembre 2020. (Elijah Nouvelage/.)

Un juge fédéral a ordonné mercredi des sanctions disciplinaires contre Sidney Powell, Lin Wood et d’autres avocats impliqués dans une contestation judiciaire des élections de 2020 dans le Michigan.

Les avocats pro-Trump ont déposé une plainte des semaines après le jour du scrutin accusant des agents publics de manipuler illégalement les bulletins de vote pour faire élire le président Biden.

La juge du tribunal de district des États-Unis, Linda Parker, a écrit mercredi dans une ordonnance que le procès était « un abus historique et profond du processus judiciaire », et elle a ordonné aux avocats de payer les frais juridiques des responsables des élections de la ville et de l’État impliqués dans le procès.

Elle a ordonné aux avocats de suivre au moins 12 heures de « formation juridique continue » sur les normes de plaidoirie et la loi électorale et a également renvoyé les avocats aux autorités disciplinaires de leur district d’origine « pour enquête et éventuelle suspension ou radiation ».

“C’est une chose d’assumer la responsabilité de défendre les droits associés à une élection prétendument frauduleuse”, a écrit Parker. « C’en est une autre d’assumer l’accusation d’avoir trompé un tribunal fédéral et le peuple américain en leur faisant croire que des droits ont été violés, sans se soucier de savoir si des lois ou des droits ont en fait été violés. C’est ce qui s’est passé ici.

“Cette poursuite n’aurait jamais dû être déposée”, a déclaré le juge. « L’État défendeur et les intervenants-défendeurs n’auraient jamais dû avoir à le défendre. »

Lors d’une audience le mois dernier, Powell a défendu les actions de l’équipe juridique et l’affaire qu’ils ont poursuivie.

“J’ai pratiqué le droit pendant 43 ans et je n’ai jamais été témoin d’une telle procédure”, a déclaré Powell à l’époque. “J’assume l’entière responsabilité des plaidoiries dans cette affaire.”

« Nous avions une obligation légale envers le pays et les électeurs de soulever ces questions », a-t-elle ajouté. « Il est du devoir des avocats de la plus haute tradition de la pratique du droit de soulever des problèmes impopulaires. »

Pourtant, le juge a accusé les avocats d’avoir « bafoué leur serment » en demandant aux tribunaux de saper le processus électoral.

“Le caractère sacré de la salle d’audience et du processus de contentieux n’est préservé que lorsque les avocats respectent ce serment et suivent les règles, et uniquement lorsque les tribunaux imposent des sanctions alors que les avocats ne le font pas”, a écrit Parker. «Et malgré le brouillard de confusion, d’agitation et de chaos que les avocats ont intentionnellement tenté de créer en intentant cette action en justice, une chose est parfaitement claire : les avocats des plaignants ont méprisé leur serment, bafoué les règles et tenté de saper l’intégrité du système judiciaire le long de le chemin.”

