Le juge Scott Woldt suspendu pour inconduite 10z viral

Un juge de comté du Wisconsin a été suspendu par la plus haute juridiction de l’État pour « discours impatient, indigne et irrespectueux » lors d’une procédure judiciaire et pour avoir montré son pistolet à des victimes de violence lors d’une audience de détermination de la peine et à des lycéens lors d’un événement.

Juge de circuit du comté de Winnebago Scott C. Woldt a reçu une suspension de sept jours sans solde en raison de son comportement dans un avis per curiam de la Cour suprême du Wisconsin. Deux juges étaient d’accord et dissidents en partie. Deux autres juges n’ont pas participé.

« Après avoir examiné tous les faits de cette procédure, y compris tous les facteurs aggravants et atténuants appropriés, nous concluons qu’une courte suspension est nécessaire dans cette situation pour assurer aux membres du public que les juges les traiteront avec dignité, équité et respect lorsqu’ils entrent dans les salles d’audience de cet État, et pour faire comprendre au juge Woldt la gravité de son inconduite et la nécessité pour lui de changer la façon dont il traite les jurés, les avocats, les plaideurs, les témoins, les victimes et le personnel avec qui il interagit », le tribunal a conclu, notant que le long dossier de Woldt sur le banc ne contient aucune allégation d’inconduite antérieure et que les infractions jugées remontent à plus de cinq ans.

En juin 2015, un accusé ayant une déficience cognitive a plaidé coupable à une accusation de harcèlement criminel en échange d’un rejet d’une accusation de cambriolage. Lors de l’audience de détermination de la peine, l’une des victimes a expliqué que le comportement de l’accusé « avait miné le sentiment de sécurité de la famille dans leur maison, d’autant plus qu’ils avaient deux jeunes enfants », a noté en résumé la Cour suprême.

Woldt a sympathisé par le biais d’un « soliloque assez long » sur la menace de violence et la nécessité de mesures de protection personnelle.

Puis il a dessiné son Glock.

Le juge a fait les commentaires suivants, dans la partie pertinente :

Je comprends la peur des victimes dans cette affaire. Quand je juge les gens et que je prends des décisions, les gens de ce comté m’ont élu, et quand ils m’ont élu, ils m’ont élu moi et mes croyances, mes pensées, et ils m’ont réélu parce qu’ils sont d’accord avec mes croyances, mes pensées et mes expériences. Juste un exemple est que j’ai essayé d’obtenir la sécurité dans ce palais de justice. Il n’y en a pas. N’importe lequel d’entre vous aurait pu entrer aujourd’hui avec une arme à feu. Aucun de nous ne le saura jamais. Parce que je suis assis ici et je – ce n’est pas l’endroit le plus sûr au monde, je ne traite pas avec l’échelon supérieur de la communauté, beaucoup de gens que je rencontre font des choses assez mauvaises, j’envoie des gens en prison – ou Je devrais dire qu’ils s’envoient en prison, mais ils pensent que c’est le cas – donc cela m’inquiète. Donc j’ai cette peur aussi. Alors, que puis-je vous dire de faire avec cette peur ? J’ai essayé le conseil du comté, j’ai tout essayé pour amener les gens à faire quelque chose pour garder les armes à feu hors de ce palais de justice, et rien ne se passe, donc vous savez, vous devez vous protéger. Je peux te dire ce que je fais maintenant. C’est ce que je fais – (le tribunal brandit une arme.) Que je reste ici sur le banc juste parce que je veux me protéger. Maintenant, je ne dis pas que vous devriez faire ça, mais si j’étais dans votre – si j’étais dans votre situation, je l’aurais de mon côté tout le temps. Avec les lois d’aujourd’hui avec la Doctrine du Château, tu as de la chance de ne pas être mort parce que, si tu étais entré dans ma maison, je garde mon arme avec moi et tu serais mort, purement et simplement, mais c’est ce qui fait ça si effrayant.

De l’avis de la Haute Cour, Woldt n’a pas simplement dégainé une arme contrairement aux normes de conduite judiciaire, mais ses commentaires “menaçaient essentiellement un jeune accusé souffrant de troubles cognitifs”.

« Nous n’hésitons pas à conclure que les commentaires du juge Woldt, combinés à l’exhibition inutile de son arme de poing personnelle pendant la procédure de détermination de la peine, constituaient un manquement au respect de « normes de conduite élevées » « de sorte que l’intégrité et l’indépendance du pouvoir judiciaire seront préservées. préservé », explique l’avis. “Un juge qui montre une arme personnelle comme” accessoire “au cours d’une procédure judiciaire, puis menace immédiatement de l’utiliser pour tuer l’accusé s’il pénètre par effraction dans la résidence du juge ne démontre pas l’intégrité de la magistrature, et n’est pas” promu[ing] confiance du public dans l’intégrité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Une telle conduite ne montre pas que le juge se comporte comme un officier de justice respecté appliquant la loi de manière impartiale et raisonnée, comme le public s’attend à ce que les juges le fassent.

L’avis continue ensuite longuement :

Le juge Woldt a essentiellement utilisé ses commentaires sur la peine pour encourager les victimes à prendre les choses en main et à utiliser une arme à feu, comme il le ferait. C’est à ce moment-là qu’il a sorti l’arme de poing de sous sa robe pour l’exposer de manière dramatique. Comme le comité l’a noté, il n’était pas nécessaire, à des fins judiciaires valables, d’exhiber l’arme à feu et d’introduire un élément de force dans l’audience de détermination de la peine. Plus important encore, c’est immédiatement après avoir montré l’arme que le juge Woldt s’est adressé à l’accusé, qui était un jeune homme avec des limitations cognitives importantes. Deux phrases seulement après avoir brandi l’arme, le juge Woldt a dit à ce jeune homme qu’il avait eu de la chance de ne pas être entré dans la maison du juge Woldt parce que le juge Woldt l’aurait abattu sur place avec l’arme qu’il garde toujours avec lui (et avait vient de s’afficher). Ce commentaire à propos de la présentation de l’arme n’avait d’autre but que de menacer et d’effrayer le jeune homme.

La dissidence, cependant, a pris grand ombrage à la longue dénigrement de Woldt par le tribunal et à la caractérisation de ses commentaires et de son comportement.

“La majorité développe son hyperbole lorsqu’elle moralise, ‘il n’était pas nécessaire pour un quelconque objectif judiciaire valable d’exhiber l’arme et d’introduire un élément de force dans l’audience de détermination de la peine'”, juge le juge. Rebecca Lynn Grassl Bradley a écrit. « La majorité déforme ensuite que le juge Woldt a « menacé[ed]’ pour ‘tuer’ l’accusé s’il pénétrait par effraction dans le domicile du juge. Le juge Woldt n’a émis aucune menace.

La deuxième présentation de l’arme du juge a eu lieu lors d’un événement « Jour du gouvernement » parrainé par la Chambre de commerce locale.

“Le juge Woldt a montré l’arme” comme accessoire “en répondant à une question d’étudiant sur la sécurité du palais de justice en général”, a noté la Haute Cour, citant la description de l’incident par le panel d’inconduite d’origine. “La question ne lui demandait pas s’il portait une arme à feu, et personne ne lui a demandé de montrer une arme à feu.”

Quatre autres incidents ont également été notés par le tribunal, notamment l’utilisation de blasphèmes, le calomnie contre une femme victime d’agression sexuelle et la réprimande d’accusés à deux reprises.

Woldt a été nommé pour la première fois à la magistrature en 2004, puis élu pour un mandat de six ans en 2005, 2011 et 2017. Il n’a contesté aucun des faits lorsque la Commission judiciaire du Wisconsin a allégué de nombreux incidents d’inconduite à son encontre en 2020. .

Lire l’avis complet ci-dessous :

[image via screengrab/UWoshJournalism]

