Regarder Simon Cowell sur America’s Got Talent rappelle ses débuts d’American Idol, et il est toujours un favori des fans parmi les téléspectateurs. L’absence de Cowell a donc laissé un vide incroyable lors de la saison précédente de la série de compétitions et, pendant un moment très honnête, l’impresario de la télé-réalité a dit ceci à propos de sa blessure qui a changé sa vie: