Le juge Sotomayor déchire l’opinion de Kavanaugh en prolongeant la vie sans libération conditionnelle des mineurs ⋆ .

La Cour suprême a passé plus d’une décennie à limiter les peines infligées aux personnes qui commettent des crimes dans leur enfance. La Cour suprême de Trump a brusquement annulé ces progrès jeudi, avec une décision 6-3 facilitant la condamnation d’un mineur à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La juge Sonia Sotomayor a écrit une dissidence pour les âges, déchiquetant l’opinion majoritaire du juge Brett Kavanaugh avec des références répétées aux propres écrits passés de Kavanaugh dans lesquels il prêchait le respect du précédent.

«Aujourd’hui, la Cour écrase Miller contre Alabama et Montgomery contre Louisiane», a écrit Sotomayor – la première une décision interdisant les peines obligatoires à perpétuité sans libération conditionnelle pour les mineurs et la seconde rendant Miller rétroactive et interdisant non seulement les peines obligatoires à perpétuité sans libération conditionnelle, mais aller plus loin, en limitant la vie sans libération conditionnelle à «tous les délinquants juvéniles sauf les plus rares, ceux dont les crimes reflètent une incorrigibilité permanente». Dans Jones c.Mississippi, l’affaire a tranché jeudi, un homme qui a tué son grand-père à l’âge de 15 ans en 2004 a contesté l’imposition par un juge de la perpétuité sans libération conditionnelle parce que le juge ne l’a pas décrit comme définitivement incorrigible.

Brett Jones, l’homme qui cherchait à être libéré d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle, a été victime d’abus de la part de plusieurs personnes dans sa vie, y compris le grand-père qu’il a poignardé à mort – puis a tenté d’économiser avec la RCR. En prison, il a obtenu son GED. Sa grand-mère – la veuve de l’homme qu’il a tué – est «inébranlable dans sa conviction que Brett n’est pas et n’a jamais été irrémédiablement corrompue».

Pour Kavanaugh, le fait que le juge ait exercé son pouvoir discrétionnaire sans se demander formellement si Jones était définitivement incorrigible était suffisant. Pour Sotomayor, «le tribunal ne trompe personne» sous prétexte qu’il ne s’agissait pas d’un retour en arrière majeur des décisions antérieures – le genre de retour en arrière qui devrait exiger l’admission d’un précédent.

«La Cour réécrit simplement Miller et Montgomery pour dire ce que la Cour souhaite maintenant qu’ils aient dit, puis nie avoir fait une telle chose», a écrit Sotomayor. «La Cour sait ce qu’elle fait.»

Bien sûr que oui. Mais il n’est pas surprenant que l’homme qui, au visage rouge et en hurlant, a menti tout au long de son audience de confirmation, écrive des opinions mensongères sur ce qu’il faisait pour créer un précédent une fois sur le terrain.

Et en parlant de la Cour suprême, des mensonges et des républicains, en réponse à une proposition démocrate d’élargir la Cour suprême, le sénateur Ted Cruz est sorti et a affirmé, avec un visage impassible: «Vous n’avez pas vu les républicains quand nous avions le contrôle. du Sénat essaie de truquer le jeu. Vous ne nous avez pas vus essayer de préparer le terrain. Bien sûr, ils ont occupé un siège pendant près d’un an du mandat du président de l’époque, Barack Obama, puis ont précipité une autre confirmation en un temps record des semaines avant les élections, mais ce n’est pas complet, n’est-ce pas? (C’est totalement le cas.) Et Cruz a déclaré publiquement que si Hillary Clinton avait été élue présidente, il aurait soutenu l’ouverture de plus de sièges plutôt que de lui permettre de faire confirmer les juges.

C’est l’infini du chapitre dans «Les républicains mentent», mais c’est d’autant plus pertinent que Kavanaugh ment dans ses opinions officielles de la Cour suprême, tout en écrivant pour la majorité Trump. Ce tribunal ne peut avoir aucune valeur morale.

