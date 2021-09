Le juge Stepen Blea de Valdez-Conceicao s’excuse pour 117-110

Je m’appelle Stephen Blea et c’est une lettre ouverte que j’ai décidé d’écrire concernant mon score vendredi soir dernier au combat Valdez contre Conceicao à Tucson, Arizona, le 10 septembre 21.

Je suis impliqué dans la boxe en tant qu’officier de ring dans les domaines amateur et professionnel depuis plus de 30 ans. J’ai arbitré plus de 60 combats pour le titre de champion en tant que juge et arbitre dans divers pays du monde, dont le Japon, la Thaïlande, la Corée, la Chine, la Russie, le Mexique et les États-Unis. J’ai jugé plus de 200 combats et arbitré plus de 500 combats professionnels, sans controverse.

J’ai vu le combat et je l’ai analysé en profondeur, [mi] Un score de 117-110 n’est pas exact et ne représente pas les actions sur le ring et j’ai l’impression d’avoir laissé tomber ma fédération, la NABF, mon organisation, la WBC et surtout notre sport et nos boxeurs sur le ring.

Je voudrais partager publiquement mes réflexions sur les conclusions spécifiques auxquelles je suis parvenu sur des questions importantes liées au procès en boxe : il y a eu des rounds très serrés dans ce combat et j’ai commis deux erreurs, 1) ne pas marquer 10-10 en 2 rounds J’ai senti qu’il n’y avait pas de gagnant clair, 2) J’ai marqué ceux du champion lui donnant l’avantage sur les actions rapprochées.

Influence du bruit de la foule : C’était une foule bruyante en faveur de Valdez, lors des premiers rounds du combat, certaines actions ont eu lieu dans un coin où j’avais une vision limitée et je ne pouvais pas voir certains coups de Conceicao et il n’y avait pas de réaction de la foule. , contrairement à l’atterrissage de Valdez. J’avais également affaire à des photographes et vidéastes bondés en raison de l’emplacement du champion Valdez dans le coin rouge à ma gauche. (Estaba entre los fotógrafos a mi izquierda y el equipo de cámara a la derecha que a veces me golpeó y bloqueó e incluso me pisó las manos mientras cruzaba la plataforma del ring hacia la esquina del campeón) Teniendo en cuenta estas distracciones, honestamente pensé que je le ferais. pouvoir faire mon travail à 100%, sans excuses.

Rester coincé sur un boxeur – J’ai attribué 3 des 4 premiers tours à Valdez, ce qui est une combinaison des points ci-dessus que j’ai décrits.

J’ai marqué le combat à la télévision et j’ai un score de 115-112 voire 114-113 en faveur de Valdez.

J’ai décidé de contacter mon comité d’officiels de ring NABF / WBC pour suivre un programme complet de formation et de révision et n’accepterai aucune affectation de championnat jusqu’à ce que j’aie terminé ce processus.

Je suis un homme honorable avec un amour, une connaissance et un respect profonds pour le sport, je suis désolé d’avoir passé une mauvaise nuit et d’avoir apporté une controverse inutile à un combat aussi sensationnel.

Stephen Bléa