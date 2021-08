Le juge Steven Breyer vient de faire quelques remarques qui rendent les démocrates très, très heureux .

Ce serait bien si les démocrates n’avaient pas à jouer le jeu auquel jouent les républicains.

Mitch McConnell a déclaré que son moment le plus fier à Washington était de maintenir le siège de Scalia ouvert pour une nomination à Trump qui a abouti à Gorsuch. Étant donné l’inaction de Merrick Garland à la justice, décidez entre vous si c’était un gain ou une perte. Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il y a eu des circonstances très très étranges entourant la retraite du juge Kennedy, le vote décisif. Très étrange.

En conséquence, nous avons eu le jeune Brett Kavanaugh, un homme qui est sur le SCOTUS pour une seule raison. Il y a dix ans, il a écrit un article de revue de droit dans lequel il écrivait qu’un président ne peut pas faire l’objet d’une enquête pendant qu’il est président. Aucun des 20 autres candidats envoyés au bureau de Trump n’avait écrit une déclaration aussi absurde.

Kavanaugh était là. Il s’agit toujours de Trump. Oh, et Kavanaugh est sur le terrain dans des circonstances sacrément étranges, nous allons en rester là. Il a probablement menti lors de ses auditions.

Ruth Bader-Ginsberg s’est battue comme une championne jusqu’à son dernier souffle. Elle voulait probablement rejoindre son mari pendant 18 mois avant son décès. Mais elle n’allait certainement pas laisser Trump nommer son successeur. Elle pensait probablement avoir réussi. Quelques semaines seulement avant les élections… même McConnell ne pouvait pas…

Il est temps de jouer comme les Républicains. Il est temps pour Stephen Breyer de prendre sa retraite. C’est une belle âme, toujours du bon côté des problèmes, et nous souhaitons qu’il puisse être un juge pendant encore 50 ans. Mais il n’a pas encore 50 ans. Nous avons besoin de quelqu’un qui a quarante ans pour dévisager Brett Kavanaugh, qui est détesté même par Gorsuch et Roberts (d’après les rapports). Même la juge Amy Coney-Barett déçoit certains à droite (elle ne le fera pas en ce qui concerne l’avortement, mais l’avortement n’est pas la seule question importante qui se présente devant le SCOTUS.)

Non, c’est Kavanaugh qui a besoin d’être dévisagé par une femme de 40 ans, deux fois plus intelligente que lui, et dix fois plus passionnée. Kavanaugh a des problèmes, on le sent presque. Il doit à quelqu’un. Nous nous demandons si Breyer a compris cela. Un article est sorti dans le NYT aujourd’hui qui nous concerne, un tout petit peu. Si les républicains prennent le Sénat en 2022, ils ne voteront pas sur une nomination démocrate, point final. C’est la nouvelle règle McConnell. Pas de juges SCOTUS sauf si le président et le Sénat sont du même parti. Nous avons un an.

Et nous ne sommes pas sûrs que Breyer l’ait compris. Breyer a rappelé une citation du juge Scalia et l’a commentée :

“Il a dit:” Je ne veux pas que quelqu’un soit nommé qui renversera tout ce que j’ai fait au cours des 25 dernières années “”, a déclaré le juge Breyer lors d’une large interview jeudi. “Cela sera forcément dans la psychologie” de sa décision, il a dit.

Monsieur le juge Breyer, cela signifie que vous prenez votre retraite cet été. Période. L’été prochain est trop chargé. Faites-le cet été. Si vous voulez être assuré, faites-le maintenant.

Le juge a tenté de résumer les facteurs qui entreraient dans sa décision. « Il y a beaucoup de choses floues là-bas, et il y a beaucoup de considérations », a-t-il déclaré. « Ils forment un tout. Je vais prendre une décision.

Nous sommes certains qu’il y a beaucoup de choses floues dans son esprit et ce qu’il préférerait faire. Mais une chose est claire comme du cristal. S’il veut que son héritage soit autre chose que de donner aux conservateurs le SCOTUS pendant 50 ans et ainsi renverser la législation libérale comme ils l’ont presque fait avec l’ACA, il doit prendre sa retraite cet été. C’est clair comme du cristal.

Il marqua une pause, puis ajouta : “Je n’aime pas prendre des décisions à mon sujet.”

Parfait. Parce que même si nous vous aimons et vous respectons, il ne s’agit pas de vous. Il s’agit du pays et d’avoir une Justice de moins à vaincre dans les décennies à venir. Le juge Thomas n’est pas un jeune homme. Le juge Roberts semble aimer énerver Kavanaugh. Nous avons besoin d’un troisième jeune libéral.

Juge Breyer, il n’y a vraiment pas d’autre choix. Les républicains ont fixé les règles. Ce sont des règles horribles, mais la démocratie est en jeu. Veuillez prendre votre retraite dans les prochains mois. Contrairement à tous les autres juges, vous ne parcourez pas le monde l’été, en jouant aux célébrités, en donnant des conférences, tout ça. Non, vous rentrez chez vous en Nouvelle-Angleterre et vivez tranquillement, par vous-même. Nous savons que vous devez l’aimer. Faites-vous plaisir, vous l’avez mérité. Prenez la retraite.

