Le jugement perdu est bientôt sorti

Lost Judgment sortira plus tard cette semaine sur PlayStation et Xbox. Ne vous attendez pas à une sortie PC de sitôt…

Je vais essayer Pokemon Unite sur mon téléphone. J’ai aimé le jeu sur Switch, mais ce serait beaucoup plus pratique pour moi si je pouvais simplement sortir mon téléphone et jouer un match ou deux à la place. Je pense que le gameplay fonctionnera bien avec les commandes tactiles. Je vais également terminer Deathloop, un jeu que je n’aimais pas au début, mais dont je suis maintenant obsédé après environ 14 heures.

Voici tout ce qui sort cette semaine :

Lundi 20 septembre

mardi 21 septembre

Kena : Pont des esprits | PS5, PS4, PC World War Z Aftermath | PS4, Xbox One, PCStreet Outlaws 2: le gagnant remporte tout | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, SwitchSheltered 2 | Pics PCGolf | Xbox OneGuilde de l’Ascension | PCIf par une nuit d’hiver, quatre voyageurs | Contact | PCPotion Craft : Simulateur d’alchimiste | ordinateur

Mercredi 22 septembre

Collection de SaGa : Final Fantasy Legend | iOS, Android Pokémon s’unissent | iOS, Android Subdivision Infinity DX | PS5FRISAIA DÉCLENCHEUR FANTME 06 | SwitchCube Samurai : Run Squared | SwitchCrisis Wing | SwitchSource de folie | ordinateur

Jeudi 23 septembre

Embr | PS4, Xbox One, Switch, PCMay’s Mysteries : Le secret de Dragonville | Xbox OneDiablo II : Ressuscité | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PCSable | Xbox Series X/S, Xbox One, PC, MacFinal Fantasy XIV : Endwalker | PCStaxel | Fluffs SwitchFisti | PCMechWarrior 5: Mercenaires | PS5, PS4Hampuzz | SwitchL’effet avion | SwitchSuzerain | Disjoncteur SwitchBeast | SwitchMountain Bike Hill Climb Race: De vrais jeux de course d’arcade en 2D | SwitchS.WAN Tchernobyl inexploré | SwitchKirakira met en vedette le projet d’idole Memories | Club de natation SwitchSakura | Queue de SwitchChef | SwitchMageQuitter | SwitchCityState II | PCTasse | ordinateur

vendredi 24 septembre

Parc de la mort | Facteur Xbox OneBlind | Xbox One, la vie de PCA Gummy | Xbox Series X/S, Jugement perdu sur Xbox One | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox OneLittle Kite | Xbox OneLa famille Addams : Mansion Mayhem | PS4, Xbox One, commutateur, PCPort Royale 4 | PS5, Xbox Series X/SSpacebase Startopia | SwitchDeath Stranding: Director’s Cut | PS5Haustoria | SwitchMonster Truck Arena | SwitchTop Down Racer | Ne touchez pas à ce bouton ! | SwitchDragon Ball Z : Kakarot + Un nouveau coffret Power Awakens | SwitchPawnbarian| PC, MacDungeon Town | ordinateur

samedi 25 septembre

