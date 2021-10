Le jugement spatial du prince William pourrait « ne pas être basé sur une connaissance complète », avertit un scientifique | Royale | Nouvelles

Les commentaires étaient censés viser les milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos pour avoir développé les voyages spatiaux plutôt que de protéger le climat. Le prince William a déclaré à la BBC : « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, et non à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre.

Cependant, les travailleurs de l’industrie spatiale ont déclaré que le prince William n’avait pas souligné l’importance de la technologie spatiale pour exposer le réchauffement climatique.

Les chiffres ont même suggéré que la technologie spatiale peut apporter des solutions.

Keith Wright, un ingénieur système britannique a supervisé les expériences scientifiques livrées à la surface lunaire par Apollo 11 en 1969.

Il a déclaré qu’Elon Musk, fondateur de Tesla et Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, travaillaient tous les deux sur une technologie qui pourrait à l’avenir ouvrir la voie à une énergie plus propre.

Il a déclaré: « La société SpaceX de Musk et Blue Origin de Bezos développent des lanceurs très gros et bon marché, apparemment dans le but de coloniser Mars.

« La conséquence est que nous aurons une capacité de lancement clé, qui nous permettra de faire des choses qui peuvent aider à protéger la planète.

Il a ajouté : « Le jugement de William peut ne pas être basé sur une connaissance complète.

« Les programmes spatiaux peuvent fonctionner en parallèle avec la protection de la planète. »

Mark Hempsell, un consultant en astronautique qui a déjà travaillé sur le projet d’avion spatial britannique Skylon, a déclaré : « Des gens comme Musk et Bezos essaient en fait de résoudre le problème auquel il s’attaque.

« Bezos dit qu’il veut industrialiser l’espace ; il veut décharger les morceaux d’industrie et d’activité économique que la terre ne peut pas supporter, afin que nous puissions avoir une civilisation sur terre qui soit respectueuse de l’environnement.

« Le tourisme spatial fait partie de ces entreprises qui développent une infrastructure de transport beaucoup plus large. »

La cérémonie de remise du prix Earthshot du prince William aura lieu dimanche.

L’initiative de 50 millions de livres sterling du duc de Cambridge vise à trouver des solutions aux problèmes de la planète au cours de la prochaine décennie.

Les lauréats des cinq catégories de cette année recevront chacun 1 million de livres sterling pour développer leurs projets après avoir été choisis par un jury.