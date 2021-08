Le junior alpin Christian Lundgaard fera ses débuts en IndyCar

Le junior alpin Christian Lundgaard aura son premier aperçu de l’action de course IndyCar ce week-end prochain sur le parcours routier Indianapolis Motor Speedway.

Lundgaard, dont l’objectif principal cette saison est le championnat du monde de Formule 2, pilotera pour Rahal Letterman Lanigan Racing au Grand Prix Big Machine Spiked Coolers, a confirmé l’équipe.

RLL a déclaré que c’était un test accrocheur avec l’équipe qui a conduit à cette incroyable opportunité pour le joueur de 20 ans alors qu’il cherche à développer ses compétences de course et sa carrière.

“Nous sommes très satisfaits du travail accompli par Christian lors de notre récent test au Barber Motorsports Park et nous sommes impatients de le voir jouer à Indianapolis Motor Speedway”, a déclaré Bobby Rahal, copropriétaire de Rahal Letterman Lanigan Racing avec David Letterman et Mike. Lanigan.

« Ça va être une nouvelle expérience et un gros challenge en raison du manque de temps d’entraînement par rapport aux autres courses.

“Le parcours sur route ressemble beaucoup aux circuits européens étant donné qu’il a été conçu pour les courses de Formule 1 et de Grand Prix, donc je pense que ce sera moins un problème que d’aller sur l’un de nos circuits de course IndyCar plus traditionnels.

“Compte tenu du manque de temps d’essai et de temps d’entraînement, nous n’avons pas de grandes attentes à son égard, à part sortir et faire un travail stable et partir de là.”

🚨 Pilote de l’Alpine Academy, @lundgaardoff devrait faire ses débuts en Indycar avec @rllracing ce week-end au Grand Prix Big Machine Spiked Coolers 🚨 Félicitations Christian ! ?? Lisez l’annonce complète ci-dessous 🔗 #IndyCar #AlpineAcademy – Équipe Alpine F1 (@AlpineF1Team) 9 août 2021

Lundgaard, quant à lui, est sans surprise ravi que cette opportunité se présente et ne peut pas attendre le défi.

“Je suis super excité d’essayer l’IndyCar”, a déclaré Lundgaard.

« J’ai été très chanceux jusqu’à présent dans ma carrière de piloter des voitures de course incroyables et j’ai hâte d’ajouter officiellement l’IndyCar à cette liste.

« En préparation de cette course, j’ai testé la voiture et c’était vraiment génial et je suis sûr qu’elle se sentira encore mieux lors d’un week-end de course dans des conditions de course aux côtés de tous les pilotes extrêmement talentueux sur le terrain.

« Il y a eu beaucoup de travail pour y arriver et me préparer le mieux possible et je me sens prêt à relever le défi.

« En fait, j’ai regardé toutes les courses d’IndyCar cette année, donc avoir la chance de m’aligner sur la grille est incroyable.

« Il y aura beaucoup à apprendre en peu de temps, mais essayer quelque chose de nouveau me passionne.

« Je ne remercierai jamais assez Rahal Letterman Lanigan Racing, Alpine, mes sponsors et investisseurs pour m’avoir soutenu avec cette opportunité. C’est une chance unique et j’ai hâte de tout donner.

Peu de temps après l’annonce, une source respectée de F1 Feeder Series a rapporté que Lundgaard était toujours prêt à voir la saison de Formule 2 avec ART et que cette opportunité IndyCar est, pour le moment, unique.