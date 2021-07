Le junior alpin Guanyu Zhou lié à Williams – rapport

in

Alpine a contacté Williams pour un siège possible en 2022 pour son pilote junior Guanyu Zhou, selon un rapport.

Formula Scout déclare que dans le cadre de la recherche d’Alpine d’un partenaire ou d’une équipe cliente, des discussions ont eu lieu avec Williams sur l’avenir de Zhou, l’actuel leader du championnat de Formule 2 recherchant une voie vers la Formule 1.

Fernando Alonso et Esteban Ocon ont tous deux un contrat pour 2022, ce qui signifie que si Zhou, ou les autres stars de la F2 d’Alpine, Oscar Piastri et Christian Lundgaard voulaient un siège en Formule 1, alors l’équipe devrait conclure un accord avec une autre équipe ou risquer de les perdre. le programme.

Williams est préparé à la possibilité de perdre George Russell à la fin de 2022, avec Nico Hulkenberg et Daniil Kvyat déjà signalés comme remplaçants potentiels, ainsi que Valtteri Bottas.

S’adressant au personnel des médias, y compris Formula Scout, la directrice de l’Alpine Academy, Mia Sharizman, a déclaré qu’Alpine avait toujours prévu de trouver un partenaire ou une équipe cliente en Formule 1.

« Pour nous, c’est qu’il y aura [the same plan] dès le départ, il s’agit toujours de trouver une équipe partenaire, ou de trouver une équipe client », confirme Sharizman.

« Mes collègues, ma direction, nous travaillons tous pour voir s’il y a une nouvelle équipe ou s’il y a une équipe client. C’est donc quelque chose qui est l’autre côté de l’entreprise.

«À partir de maintenant, notre rôle est de préparer les pilotes à être au niveau où ils peuvent être préparés pour être sélectionnés. C’est la première chose que nous faisons.

“Et la deuxième chose est que le produit final sera pour eux de pouvoir passer de victoires en championnat à une équipe de F1, et pour nous, ce processus sera plus long que d’habitude par rapport à Ferrari, Red Bull ou Mercedes. .

« C’est un peu comme demander à McLaren – qui ont un programme junior – de mettre leurs pilotes [in F1]. C’est une situation similaire, McLaren n’aura personne qui soit son équipe partenaire. Donc pour nous c’est finalement, oui nous sommes confiants que nous finirons par mettre ces pilotes en place.

« Nous allons les pousser à devenir des pilotes de F1, que ce soit pour l’instant [that’s] avec d’autres équipes.

Si un pilote remporte le titre F2, il n’est pas autorisé à revenir dans la série, ce qui présente un problème potentiel si Zhou ou un autre junior alpin devenait champion.

Le fait que la saison de F2 ne se termine pas avant décembre a également compliqué les choses, car la plupart, sinon tous les sièges de la grille de F1 2022 seront pris d’ici là.

Mais en ce qui concerne l’ici et maintenant, Sharizman a déclaré que tous leurs juniors devraient se concentrer uniquement sur la performance. Alpine décidera de son avenir entre les GP d’Italie et de Russie en septembre.

« Le problème, c’est qu’entre Sotchi et Monza, il y avait beaucoup plus d’autres courses [previously]. Il sera donc toujours là après Silverstone, entre Monza et Sotchi pour les pilotes, pour que les équipes passent à l’année prochaine », a déclaré Sharizman.

“[They] besoin de jouer maintenant. C’est la même chose pour tout le monde, à jouer maintenant. Silverstone sera un week-end de course très crucial non seulement ici, mais pour tout le monde sur la grille. »

Zhou a fait ses débuts en FP1 avec Alpine au Grand Prix d’Autriche, remportant les éloges d’Alonso pour sa performance.

