Le junior alpin Lundgaard fera ses débuts en IndyCar ce week-end · .

Le pilote junior alpin Christian Lundgaard fera ses débuts en IndyCar avec Rahal Letterman Lanigan sur le circuit du grand prix d’Indianapolis ce week-end.

Lundgaard, qui a testé pour l’équipe au Barber Motorsport Park le mois dernier, reprendra la voiture numéro 45 que Santino Ferrucci a pilotée lors de cinq des six dernières courses.

Le directeur de la course Alpine, Davide Brivio, a déclaré que l’équipe de F1 est “excitée de voir comment Christian convertit cette opportunité”.

À mi-chemin de sa deuxième saison de Formule 2, Lundgaard occupe la 12e place du classement, dirigé par son compatriote junior alpin Oscar Piastri et Guanyu Zhou.

“Christian reste un élément important de l’Alpine Academy car il a montré d’énormes promesses tout au long de sa carrière junior”, a déclaré Brivio. « Maintenant, après deux saisons dans la Formule 2 de la FIA, nous évaluons différentes options pour la prochaine étape, mais pour ce moment particulier, nous nous concentrons uniquement sur le présent ; profitez d’un type de voiture et d’un environnement différents, travaillez dur et soyez sur la bonne voie.

Le copropriétaire de l’équipe, Bobby Rahal, s’attend à ce que le nouveau venu trouve le circuit d’Indianapolis plus similaire à ceux auxquels il est habitué que les autres pistes du programme IndyCar.

Lundgaard a déjà testé pour l’équipe chez Barber. “Nous sommes très satisfaits du travail que Christian a fait lors de notre récent test au Barber Motorsports Park et nous sommes impatients de le voir jouer à Indianapolis Motor Speedway”, a-t-il déclaré Bobby Rahal. « Ça va être une nouvelle expérience et un gros challenge en raison du manque de temps d’entraînement par rapport aux autres courses.

“Le parcours sur route ressemble beaucoup aux circuits européens étant donné qu’il a été conçu pour les courses de Formule 1 et de Grand Prix, donc je pense que ce sera moins un problème que d’aller sur l’un de nos circuits de course IndyCar les plus traditionnels. Compte tenu du manque de temps d’essai et de temps d’entraînement, nous n’avons pas d’autres attentes à son égard que de sortir et de faire un travail stable et de partir de là.

Lundgaard, qui a également testé la F1 d’Alpine, a déclaré qu’il avait regardé toutes les courses d’IndyCar cette année et qu’il était « super excité » de participer au championnat.

“J’ai été très chanceux jusqu’à présent dans ma carrière de piloter des voitures de course incroyables et j’ai hâte d’ajouter officiellement l’IndyCar à cette liste”, a-t-il déclaré. “En préparation de cette course, j’ai testé la voiture et c’était vraiment génial et je suis sûr qu’elle se sentira encore mieux lors d’un week-end de course dans des conditions de course aux côtés de tous les pilotes extrêmement talentueux sur le terrain.”

