Le junior alpin Lundgaard passe à l’IndyCar dans le cadre d’un accord pluriannuel · .

Le pilote de l’académie alpine Christian Lundgaard a signé un contrat de plusieurs années pour courir pour Rahal Letterman Lanigan Racing en IndyCar.

Lundgaard, qui est actuellement 11e en Formule 2, a fait une apparition unique pour RLL lors de la manche d’Indianapolis Motor Speedway, au volant de la troisième voiture de l’équipe. Il reprendra le numéro 30 pour la saison 2022 et au-delà.

La semaine dernière, l’équipe a annoncé la signature de Jack Harvey dans le cadre d’un nouveau remaniement de sa gamme de pilotes pour l’année prochaine. Alors que Graham Rahal restera, le départ de Takuma Sato a déjà été annoncé.

L’association de Lundgaard avec Alpine se poursuivra. « J’étais très ouvert d’esprit lorsque j’ai couru à Indianapolis en août et l’expérience n’a fait qu’accroître ma faim de tenter une autre chance, donc avoir l’opportunité en tant que pilote de course professionnel à temps plein est un privilège », a-t-il déclaré.

« Je ne peux que remercier Bobby [Rahal], jetées [Phillips] et l’équipe, ainsi que mes investisseurs et Alpine pour avoir tout mis en place.

La saison IndyCar commence en février 2022. Lundgaard a deux autres manches F2 cette année avant la fin de la saison au Grand Prix d’Abou Dhabi en décembre.

Lundgaard a déclaré qu’il était « déterminé à rembourser » la confiance manifestée en lui offrant le rôle avec des résultats sur piste, tout en reconnaissant qu’il devrait entreprendre un réajustement important à la course IndyCar.

« Bien sûr, ce sera un tout nouveau défi pour moi, en particulier avec la course ovale, ce que je n’ai jamais fait auparavant », a déclaré Lundgaard. « J’aimerais penser que j’apprends vite, alors entreprendre cela va être une expérience formidable.

« Pour l’instant, je n’ai pas trop d’attentes à part travailler dur et profiter de la course et j’espère que les résultats suivront. Pour l’instant, cependant, je me concentre sur la fin du championnat de Formule 2 avant de m’engager pleinement dans l’IndyCar. Je ne peux pas attendre pour l’expérience pour commencer « .

