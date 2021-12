Le juré Jussie Smollett brise le silence sur le verdict de culpabilité: « Ce n’était pas une décision facile »

Un juré dans le procès de l’État de l’Illinois contre. Jussie Smollett s’exprime après que l’acteur a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation de conduite désordonnée.

Le juré, qui n’a été identifié que comme une femme, a déclaré au Chicago Sun-Times qu’en fin de compte, le jury composé de six femmes et six hommes « pensait tous que nous rendions service à Jussie ».

L’ancien acteur « Empire » Jussie Smollett arrive au Leighton Criminal Courts Building pour le sixième jour de son procès à Chicago, Illinois. Il a été reconnu coupable d’avoir menti à la police lorsqu’il a signalé que deux hommes masqués l’avaient agressé physiquement et avaient crié des remarques racistes et homophobes. (Photo : Scott Olson/.)

Le jury a déclaré Smollett coupable jeudi de cinq chefs d’inconduite, mais a eu du mal avec le sixième, selon le juré. Le sixième chef d’accusation était d’avoir fait un faux rapport de police selon lequel il avait été victime de coups et blessures aggravés.

« On nous a dit qu’il s’agissait d’une batterie aggravée parce qu’il a dit qu’ils portaient un masque », a ajouté le juré, qui a demandé à ne pas être nommé. Mais « en tout [of Smollett’s] comptes de ce qui s’est passé, il a mentionné un masque.

Elle a soutenu que si tous les chefs d’accusation étaient les mêmes, « je pense que nous l’aurions probablement déclaré coupable » sur les six chefs d’accusation.

BREAKING REPORT: Jussie Smollett juré dit qu’ils savaient tous IMMÉDIATEMENT la star d’Empire en disgrâce était coupable et que son MAUVAIS TÉMOIGNAGE a conduit à sa condamnation pour simuler un crime haineux… – Chuck Callesto (@ChuckCallesto) 13 décembre 2021

Le jury a mis près de 10 heures pour délibérer après le procès d’une semaine, qui a été rempli de témoignages explosifs, y compris de Smollett que lui et Abimbola Osundario ont pris de la cocaïne et se sont masturbés ensemble dans un bain public de Chicago. Osundario et son frère, Olabinjo Osundairo, connu sous le nom d’Ola, connaissaient tous deux l’acteur et ont déclaré qu’il les avait payés pour organiser une attaque contre lui.

Le juré a noté qu’il y avait eu quelques réticences au début des délibérations, bien qu’ils ne doutaient pas de la culpabilité de Smollett, voulant seulement passer plus de temps à examiner les preuves.

« J’espère juste que [Smollett and his attorneys] sachez que nous y sommes allés avec un esprit ouvert », a-t-elle déclaré. « J’ai écouté les deux côtés. Nous voulions nous assurer que ceux qui avaient des doutes ne se sentent pas sous pression.

Ils ont noté que l’accusation s’était appuyée sur des témoignages de la police, tandis que la défense avait principalement des témoins de moralité. Le juré a soutenu que l’avocat de Smollett, Nenye Uche, semblait être « juste tirer de la hanche ».

« Ce n’était pas une décision facile », a-t-elle déclaré. « Vous avez la mère assise là. Tu te sens mal. Nous ne savions pas quelle serait la sanction. Allons-nous envoyer ce type en prison ? »

Smollett est susceptible d’être condamné à une probation, étant donné son manque d’antécédents criminels.

Hier, Tina Knowles Lawson a partagé une capture d’écran d’un article de CNN écrit par Issac Bailey intitulé « Ce que nous disent les verdicts de culpabilité de Jussie Smollett ».

Dans son article, Lawson a écrit: «L’article poursuit en disant que les deux étaient faux mais Jussie risque une peine de prison et Amy Cooper La femme qui a appelé la police et a menti à propos de l’homme noir qui observait les oiseaux à Central Park essayait de l’attaquer. Conduisant à l’arrestation de l’homme où dans l’histoire des hommes noirs en détention aurait pu conduire à sa mort !! »

« Amy Cooper s’en sort avec la fonction publique », note-t-elle. «Nous verrons le résultat de cela pour cet homme noir. Aura-t-il la même compassion qu’Amy Cooper ? Je ne cautionne pas ce dont M. Smollet a été reconnu coupable. Je demande simplement s’il obtiendra la même compassion et la même compréhension de mentir sciemment à la police. Kyle Rittenhouse s’est libéré après avoir tué deux personnes parce que le jury avait de la compassion ? »

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio « Dear Culture » ​​ou « Acting Up ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !