Le jury annule la conclusion du coroner selon laquelle un adolescent noir s’est suicidé .

Fin avril, après qu’un adolescent noir de 19 ans nommé Derontae Martin a été retrouvé mort dans le grenier d’un homme nommé James Wade avec une seule balle dans la tête, un pathologiste du comté de Fredericktown rural, Missouri, a déclaré qu’il s’était suicidé.

Maintenant, après que la famille de Martin a demandé au comté de réexaminer, un jury de six personnes a examiné les détails de l’affaire et a décidé qu’ils ne pensaient pas que Martin s’était suicidé.

Après que la famille de Derontae Martin (ci-dessus) a demandé au comté de réexaminer sa mort en avril, un jury de six personnes a examiné les détails de l’affaire et a décidé qu’ils ne pensaient pas que Martin s’était suicidé.

La nuit de sa mort, Martin a assisté à une fête célébrant le 18e anniversaire de la fille de Wade. Il a ensuite été retrouvé mort dans le grenier de Wade, selon KDSK, mais les détails de ce qui s’est passé après la fête et jusqu’à sa mort ne sont actuellement pas clairs.

Wade était connu pour partager des messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux et même des drapeaux confédérés autour de son domicile. Il aurait déclaré au média local «Je suis né dans le Sud et je n’ai pas honte de montrer le drapeau confédéré ou quoi que ce soit… [The racist memes] sont déjà sur Facebook, je viens de les partager, ce n’est pas comme si je les avais inventés ou mis là, non ? Je ne suis pas raciste.

Selon The St. Louis Post-Dispatch, les jurés d’une enquête du coroner du comté devaient décider si la mort de Martin était «le résultat de violence, de suicide, d’accident ou de causes naturelles». Ils ont déterminé que c’était le résultat de la violence.

Le pathologiste qui a affirmé que Martin s’était suicidé, le Dr. Russell Deidiker, a déclaré que les marques typiques d’un tir à bout portant, y compris la suie et l’empreinte d’un canon d’arme à feu, n’ont pas pu être trouvées en raison du nettoyage du corps du jeune homme par le coroner.

Les examinateurs embauchés par sa famille ont déterminé que Martin avait été abattu à distance. Il avait également de la méthamphétamine dans son système, selon Deidiker, mais la famille de Martin maintient qu’il ne s’est pas drogué.

Au cours du procès, 20 témoins ont présenté leurs histoires. Certains témoins ont affirmé que Martin agissait étrangement cette nuit-là, mais d’autres ont déclaré qu’ils pensaient que Wade avait quelque chose à voir avec la mort de Martin.

Un témoin est allé jusqu’à dire que Wade lui avait dit qu’il avait commis l’acte odieux, selon The St. Louis Post-Dispatch.

La ville dans laquelle Martin vivait serait blanche à 95%, et les prochaines étapes de la suite de cette affaire sont inconnues pour le moment. Ses proches seraient ravis de la nouvelle de la décision du jury.

“Je suis heureux”, a déclaré Kimberly Lotts, la mère de Martin. «Je suis heureux que quelqu’un d’autre ait vu. Gloire à Dieu. Je pourrais juste crier. Mais nous avons un long chemin à parcourir, alors nous allons simplement continuer à prier et continuer à faire confiance au Seigneur.

