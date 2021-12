Le jury de Josh Duggar rend son verdict dans le procès de pédopornographie

Josh Duggar a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de téléchargement et de possession de pornographie juvénile, rapporte CBS News. Le jury dans l’affaire fédérale de l’ancienne star de 19 Kids and Counting est revenu jeudi avec un verdict de culpabilité après le début du procès la semaine dernière. L’ancienne personnalité de la réalité encourt une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Les procureurs ont allégué que Duggar avait utilisé Internet sur son lieu de travail pour télécharger du matériel d’abus sexuel d’enfants, dont certains dépeignaient des abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans. défense au repos mardi. Le jury s’est réuni mercredi pour tenter de prendre une décision, mais n’a pas rendu de verdict en fin de journée, s’étendant jusqu’à jeudi.

Cette histoire se développe…