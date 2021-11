Le jury de Rittenhouse reprend ses délibérations après la deuxième annulation du procès

Le jury à Kyle RittenhouseLe procès pour meurtre a commencé jeudi pour un troisième jour avec une nouvelle demande de la défense d’annulation du procès qui pèse sur l’affaire politiquement et racialement lourde.

La demande d’annulation du procès a été déclenchée par une demande du jury mercredi de revoir des preuves vidéo, y compris des images de drones que les procureurs ont utilisées pour tenter de saper la revendication de légitime défense de Rittenhouse et le présenter comme l’instigateur de l’effusion de sang à Kenosha à l’été 2020.

Les procureurs ont déclaré que la vidéo le montrait pointant son fusil sur des manifestants avant que la fusillade n’éclate.

Mais l’équipe de défense a déclaré mercredi qu’elle avait reçu une copie de qualité inférieure de la vidéo potentiellement critique des procureurs, provoquant sa deuxième requête en annulation de procès en une semaine. Juge Bruce Schröder a accepté de laisser le jury revoir la vidéo et n’a pas immédiatement statué sur la demande d’annulation du procès.

Avocat de Rittenhouse Corey Chirafisi a déclaré que la défense aurait abordé les choses différemment si elle avait reçu les meilleures images plus tôt dans l’affaire. Chirafisi a déclaré que la demande d’annulation du procès serait faite « sans préjudice », ce qui signifie que les procureurs pourraient toujours réessayer Rittenhouse.

Kyle Rittenhouse regarde en arrière alors que les avocats discutent des éléments de la requête en annulation présentée par sa défense au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le mercredi 17 novembre 2021. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool)

Rittenhouse, 18 ans, est jugé pour homicide et tentative d’homicide pour avoir tué deux hommes et en avoir blessé un troisième avec un fusil semi-automatique de type AR au cours d’une nuit tumultueuse de protestations contre les tirs de la police sur Jacob Blake, Homme noir, par un policier blanc. Rittenhouse, un ancien cadet de la police alors âgé de 17 ans, a déclaré qu’il s’était rendu à Kenosha pour protéger ses biens des émeutiers.

Il a tiré et tué Joseph Rosenbaum, 36, et Anthony Huber, 26 ans et blessé Gaige Grosskreutz, maintenant 28. Rittenhouse est blanc, tout comme ceux qu’il a abattus. L’affaire est devenue un point d’éclair dans le débat sur les armes à feu, l’injustice raciale, l’autodéfense et l’autodéfense aux États-Unis

Rittenhouse pourrait être condamné à la prison à vie s’il était reconnu coupable de l’accusation la plus grave portée contre lui.

La semaine dernière, la défense a demandé l’annulation du procès avec préjugé, ce qui signifie que Rittenhouse ne pourrait plus être jugé. Cette demande a été motivée par ce que la défense a déclaré être des questions inappropriées posées par le procureur Thomas Binger lors de son contre-interrogatoire de Rittenhouse.

Quant à la vidéo du drone, l’accusation soutient qu’elle prouve que Rittenhouse a menti à la barre lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait pas pointé son fusil sur les manifestants. Mais le moment clé de la séquence est difficile à déchiffrer en raison de la distance du drone et de la petite taille d’une figure de Rittenhouse dans le cadre.

Un fichier vidéo de plus petite taille ou de résolution inférieure est plus flou et plus granuleux, en particulier s’il est lu sur un écran plus grand, a déclaré Dennis Keeling, professeur adjoint au département des arts du cinéma et de la télévision du Columbia College Chicago.

Les procureurs ont déclaré au juge mercredi que le jury avait vu la version de la plus haute qualité pendant le procès et que ce n’était pas la faute de l’État si la taille du fichier avait diminué lorsqu’elle était reçue par la défense.

« Nous nous concentrons trop sur un problème technologique », a déclaré le procureur James Kraus mentionné.

Le juge a déclaré que la demande d’annulation du procès devra être traitée s’il y a un verdict de culpabilité. Il a averti que s’il s’avérait que la vidéo n’aurait pas dû être admise en preuve, « ça va être moche ».

Si Rittenhouse est acquitté, le différend n’aura pas d’importance. Mais s’il est reconnu coupable, une décision d’annulation du procès annulerait essentiellement le verdict.

Jules Kim, un avocat de la défense basé à Milwaukee qui a suivi l’affaire, a déclaré qu’une annulation du procès pourrait être déclarée même si le juge estime qu’il s’agit d’une erreur honnête ou d’un problème technique.

Mais pour gagner un procès annulé, la défense devra respecter la barre haute et expliquer au juge pourquoi ce qui s’est passé a réellement blessé Rittenhouse, a déclaré Ion Meyn, professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université du Wisconsin.

« Vous ne pouvez pas simplement dire: » L’État m’a donné une vidéo de moins bonne qualité et donc j’obtiens une annulation de procès « », a déclaré Meyn. « C’est un argument perdant à coup sûr. »

Êtes-vous abonné aux podcasts Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !