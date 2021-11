Le jury de Rittenhouse se retire pour la nuit, les délibérations devraient reprendre mercredi

Le jury du procès de Kyle Rittenhouse s’est retiré pour la soirée sans parvenir à un verdict le premier jour des délibérations.

Selon le Milwaukee Journal Sentinel, le juge Bruce Schroeder a retiré le jury vers 17 h 50 CT après huit heures de délibérations.

Avant le début des délibérations, six des 18 jurés ont été sélectionnés comme suppléants via un système de loterie supervisé par Rittenhouse et son équipe de défense. Rittenhouse a tiré six bouts de papier d’un tambour de tombola afin de sélectionner les remplaçants.

Après la sélection, les six suppléants ont été priés d’attendre pendant que les 12 autres entamaient les délibérations.

L’Associated Press note que c’est une tradition depuis plus de 20 ans dans la salle d’audience de Schroeder où le défendeur aide à choisir les jurés choisis au hasard.

Rittenhouse est accusé de deux chefs de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et de deux chefs de mise en danger imprudente de la sécurité.

Les jurés reprendront les délibérations demain matin.

