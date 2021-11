Le jury déclare coupable le voisin de Saragosse qui a massacré sa fille de 3 ans

17/11/2021 à 19:24 CET

LMG

Il n’y a pas eu de surprises dans le verdict de l’infanticide de Delicias, en Saragosse, après que l’accusé a reconnu le crime. Le jury populaire a déclaré à l’unanimité, coupable de meurtre à Nosa Churchil Osarenmwida, la résidente de Saragosse âgée de 37 ans qui couper le cou de sa fille de 3 ans l’année dernière dans la maison familiale de la rue Domingo Ram dans la capitale aragonaise.

Les membres du tribunal populaire ont estimé que le prévenu a pris un couteau dans la cuisine et est entré dans la chambre des enfants pour plus tard tuer la moindre des deux coupures au cou et à la poitrine cette nuit de septembre 2020. Blessures qui ont causé la mort par choc hémorragique.

Un crime qui, de l’avis des citoyens élus pour faire justice, a eu lieu lorsque Nosa Churchil Osarenmwida « a eu un perte de capacités moyenne cognitif et volontaire. « En fait, ils tiennent compte du fait qu’en 2019 il a été diagnostiqué avec » un autre type de schizophrénie « , comme l’a défendu l’avocate Carmen Sánchez Herrero, pour demander qu’il soit admis au pénitencier psychiatrique de Fontcalent et non à une prison modèle.

Le procureur José Luis Hedo a demandé, après avoir entendu le verdict, la condamnation de 18 ans de prison assister à la défense incomplète de troubles mentaux et au versement d’une indemnité de 100 000 euros.

La défense a adhéré à la demande du ministère public, bien qu’elle ait proposé, compte tenu de la suggestion de la médecine légale, que ce soit à Fontcalent et non dans un autre type de pénitencier.