Le jury du procès Kleiman v. Wright note qu’il n’est pas encore possible de rendre un verdict sur le différend juridique

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les membres du jury semblent incapables de se mettre d’accord sur le verdict dans l’affaire. Le juge responsable les a invités à réfléchir à nouveau car, si une décision n’est pas prise, l’affaire pourrait être laissée ouverte et aller à nouveau devant le tribunal.

Le jury qui prendra la décision dans le différend d’Ira Kleiman contre l’autoproclamé Satoshi Nakamoto, Craig Wright, a indiqué qu’à l’heure actuelle, ils n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur le verdict applicable dans cette affaire.

C’est ce qu’ont indiqué les membres du jury dans une note envoyée à la juge en charge du dossier, Beth Bloom, qui se lit comme suit :

« Malheureusement, nous ne pouvons pas parvenir à une conclusion et nous ne pouvons pas tous nous mettre d’accord sur un verdict par rapport aux questions soulevées. »

Alors que les jurés n’ont toujours pas de réponse au différend entre Kleiman et Wright, ils devraient délibérer à nouveau pour voir s’ils peuvent parvenir à un accord. Dans le cas contraire, le juge a indiqué que le procès pourrait être déclaré nul et que l’affaire serait ouverte pour une nouvelle réunion au tribunal.

Cependant, à la lumière de ce qui s’est passé, le juge Bloom a commenté :

« Le procès a été assez coûteux en termes de temps, d’efforts, d’argent et de stress émotionnel, tant pour le plaignant que pour l’accusé. Si aucun accord n’est trouvé sur un verdict, l’affaire restera ouverte et devra peut-être être rejugée… il n’y a aucune raison de croire que l’une ou l’autre des parties pourrait faire mieux ou obtenir un résultat différent en travaillant de manière plus approfondie.