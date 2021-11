Le jury entame ses délibérations dans le procès civil « Unissons la droite »

Un jury a entamé ses délibérations vendredi dans le cadre d’un procès civil de nationalistes blancs accusés d’avoir comploté en vue de commettre des violences à caractère raciste lors du rassemblement meurtrier « Unite the Right » à Charlottesville il y a quatre ans.

Le jury du tribunal de district américain de Charlottesville est invité à décider si deux douzaines de suprémacistes blancs, de néonazis et d’organisations nationalistes blanches sont responsables de violences au cours de deux jours de manifestations en 2017. Les jurés décideront également si les accusés sont passibles d’indemnisation et dommages-intérêts punitifs pour neuf personnes qui ont été blessées physiquement ou émotionnellement marquées par la violence et ont déposé une plainte fédérale.

Juste avant le début des délibérations vendredi matin, le juge Lune normande a déclaré qu’un juré avait été licencié parce que ses deux enfants avaient peut-être été exposés au COVID-19 à l’école et avaient reçu l’ordre de se mettre en quarantaine à la maison. Moon a déclaré que le juré n’était pas vacciné et représentait donc un plus grand risque pour les autres.

Des nationalistes blancs, des néonazis et des membres de l’« alt-right » (L) s’affrontent avec des contre-manifestants alors qu’ils pénètrent dans Emancipation Park lors du rassemblement Unite the Right le 12 août 2017 à Charlottesville, Virginie. (Photo de Chip Somodevilla/.)

Des centaines de nationalistes blancs sont descendus à Charlottesville les 11 et 12 août 2017, ostensiblement pour protester contre le projet de la ville de retirer une statue du général confédéré. Robert E. Lee.

Lors d’une marche sur le campus de l’Université de Virginie, des nationalistes blancs ont encerclé des contre-manifestants, criant « Les Juifs ne nous remplaceront pas ! et leur a jeté des torches tiki brûlantes. Le lendemain, un admirateur avoué d’Adolf Hitler a percuté sa voiture dans une foule, tuant une femme et en blessant 19.

James Alex Fields Jr. de Maumee, Ohio, purge une peine de prison à vie pour meurtre et crimes haineux pour l’attaque à la voiture. Il est nommé défendeur dans le procès, qui demande des dommages-intérêts pécuniaires et un jugement selon lequel les défendeurs ont violé les droits constitutionnels des demandeurs.

Lors des plaidoiries de clôture jeudi, les avocats des plaignants ont déclaré aux jurés que les accusés avaient « planifié, exécuté puis célébré » des violences à caractère raciste qui ont tué un contre-manifestant et blessé des dizaines de personnes au cours des deux jours.

De violents affrontements éclatent au rassemblement Unite The Right à Charlottesville.

Plusieurs suprémacistes blancs attaquent un homme noir, le saignant avec des poteaux en bois et une partie d’un bras de stationnement cassé le 12 août 2017 à Charlottesville, en Virginie. (Photo de Zach D Roberts/NurPhoto via .)



Les avocats des plaignants ont montré au jury des dizaines de SMS, d’échanges de salons de discussion et de publications sur les réseaux sociaux par les principaux organisateurs du rassemblement, dont certains parsemés d’épithètes raciales et de discours sur les « crânes brisés » des contre-manifestants antiracistes.

Les défendeurs ont utilisé leurs plaidoiries pour se distancier de Fields. Leurs avocats ont déclaré aux jurés que les blessures subies par les plaignants ne prouvent pas que les défendeurs ont conclu un complot en vue de commettre des violences.

Les avocats des accusés ont également fait valoir que leur utilisation d’épithètes raciales et que leurs discours fanfarons dans les salons de discussion avant le rassemblement sont protégés par le premier amendement. Plusieurs accusés ont déclaré qu’ils n’avaient eu recours à la violence qu’après qu’eux-mêmes ou leurs associés aient été agressés. Ils ont imputé la violence aux manifestants antifascistes connus sous le nom d’antifa, ainsi qu’entre eux.

Le procès est financé par Integrity First for America, une organisation de défense des droits civiques à but non lucratif.

