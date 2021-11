Le jury rend un verdict sur le tournage de 3 hommes à Kenosha

Le verdict est tombé pour l’affaire Kyle Rittenhouse. Selon l’Associated Press et CBS News, le jury de Kenosha, dans le Wisconson, a déclaré Rittenhouse non coupable de tous les chefs d’accusation, y compris d’homicide intentionnel au premier degré. Rittenhouse, 18 ans, risquait la prison à vie s’il était reconnu coupable.

Rittenhouse a été accusé d’avoir tué deux hommes et blessé un troisième avec un fusil lors d’une nuit de manifestations qui a éclaté à Kenosha à l’été 2020 après qu’un homme noir, Jacob Blake, a été abattu par un policier blanc, Rittenhouse a déclaré qu’il avait agi de lui-même. -défense, alors que le parquet arguait qu’il était l’instigateur des violences. Les hommes qui ont été tués étaient Joseph Rosenbaum et Anthony Huber. Gaige Grosskreutz était l’homme qui a été blessé.

« Je n’ai rien fait de mal, je me défendais », a déclaré Rittenhouse à la tribune la semaine dernière. Il a fondu en larmes lorsque ses avocats l’ont interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait abattu Rosenbaum. Il a dit qu’il croyait que Rosenbaum aurait pris son arme et lui aurait tiré dessus.

« Il n’y a eu aucun comportement menaçant qui a déclenché cela. M. Rosenbaum était déterminé à causer des problèmes cette nuit-là », a déclaré l’avocat de la défense Mark Richards. « Mais le comportement de Kyle Rittenhouse était protégé par la loi de l’État du Wisconsin. » Rittenhouse, originaire de l’Illinois, a déclaré qu’il était à Kenosha pour aider à protéger les entreprises locales et fournir les premiers soins. Il était armé d’un fusil de type AR-15 dans la nuit du 25 août 2020 et s’est retrouvé au milieu de la foule avant de tirer sur les trois hommes. Rittenhouse, qui avait 17 ans à l’époque, a quitté la ville et est retourné dans l’Illinois avant d’être extradé vers le Wisconsin après son arrestation un mois plus tard.

Le jury était composé de cinq hommes et sept femmes et délibéra depuis mardi matin. Une fois le verdict révélé, le juge Bruce Schroeder a déclaré au jury, comme l’a mentionné CNN : « Vous tous, je n’aurais pas pu demander un meilleur jury avec qui travailler, et cela a vraiment été un plaisir. Je pense sans commenter votre verdict… le verdict eux-mêmes, rien qu’en termes d’attention et de coopération que vous nous avez accordées justifie la confiance que les fondateurs de notre pays ont placée en vous. et s’effondre sur sa chaise.