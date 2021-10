Le JWG indo-américain dans le domaine de la défense et de la sécurité industrielle sera bientôt mis en place

in

Avant la 4e édition des pourparlers ministériels indo-américains 2+2 prévue pour le mois prochain, le premier sommet de l’Annexe sur la sécurité industrielle (ISA) s’est achevé à New Delhi.

La réunion au sommet a eu lieu à New Delhi entre les responsables des deux pays du 27 septembre au 1er octobre 2021 au cours de laquelle la partie indienne était dirigée par Anurag Bajpai et David Paul Bagnati des États-Unis, car tous deux sont des autorités de sécurité désignées (DSA).

Pourquoi le sommet a-t-il été organisé ?

Lors de la réunion bilatérale entre le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden le mois dernier, il a été décidé de tenir les pourparlers au sommet de l’ISA au plus tôt pour faciliter la collaboration industrielle de défense haut de gamme. Et ils ont tous deux convenu que les accords fondamentaux qui ont été signés entre les deux pays doivent être mis en œuvre bientôt.

Le sommet de cinq jours s’est concentré sur l’élaboration de protocoles pour l’échange d’informations classifiées entre les industries de la défense des deux côtés.

Les États-Unis ont déjà désigné l’Inde comme partenaire majeur de la défense. Les deux parties se sont engagées régulièrement pour aider à renforcer les interactions entre militaires ; partage de la logistique; coopération dans les technologies militaires avancées; et élargir les engagements dans un cadre multilatéral, y compris avec des partenaires régionaux.

Le gouvernement et les acteurs privés doivent être incités à utiliser les écosystèmes existants non seulement pour développer le commerce de la défense, mais aussi pour le co-développement, l’innovation et la coproduction.

Quand l’ISA a-t-il été signé entre l’Inde et les États-Unis ?

À la fin de la deuxième édition des pourparlers au niveau ministériel 2+2 à Washington DC en décembre 2019, les deux parties ont conclu l’ISA, qui vise à faciliter l’échange d’informations classifiées entre les industries de la défense des deux pays.

Les temps forts du sommet de l’ISA à New Delhi

Pour préparer une feuille de route pour la mise en œuvre de l’ISA, les DSA des deux parties ont visité l’industrie de la défense indienne.

L’accord de principe a mis en place un groupe de travail conjoint indo-américain sur la sécurité industrielle.

Pour permettre aux industries de la défense de collaborer avec des technologies de pointe, ce groupe se réunira de temps en temps pour aider à aligner les politiques et les procédures.

Les deux pays ont récemment décidé de travailler sur le co-développement de véhicules aériens sans pilote (UAV). Ce projet est réalisé dans le cadre de la Defense Technology and Trade Initiative (DTTI).

Dans le cadre de l’ISA, la partie américaine devrait contribuer à fournir le cadre nécessaire qui sera utile pour poursuivre le co-développement et la coproduction dans le centre de production de défense.

