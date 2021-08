Le Kamikaze Hack pour la Xbox 360 Slim nécessitait une perceuse

Le nom officiel de la Xbox 360 Slim est la Xbox 360 S.Image : Microsoft

Lorsque Microsoft a sorti la Xbox 360, elle a été conçue pour être inviolable. Du point de vue de la sécurité, la machine était une avancée par rapport à la Xbox d’origine avec du matériel personnalisé et des clés de cryptage pour tenir les pirates et les moddeurs à distance. Bien sûr, ils ont trouvé un moyen, mais ce qui rend cet exploit pour la Xbox 360 Slim si sauvage, c’est qu’il a été fait avec une perceuse.

Ouais tu sais. Une perceuse.

La Xbox d’origine et sa rivale la PlayStation 2 pouvaient être modifiées en soudant des puces directement sur le circuit imprimé, et en ajoutant ces puces, les mesures de copyright ont été supprimées. Il était alors possible d’exécuter des disques pirates, expliquait la BBC en 2005, dans un article détaillant les plans de Microsoft pour une nouvelle machine impossible à pirater.

“Nous avons amené la sécurité au niveau matériel et l’avons intégrée à partir de zéro”, a déclaré Chris Satchell du Xbox Advanced Technology Group à la BBC à l’époque. “Il va y avoir des niveaux de sécurité dans cette boîte que la communauté des hackers n’a jamais vu auparavant.” Mais Microsoft n’était pas naïf. Les exploits étaient inévitables. “Je suis sûr que tôt ou tard quelqu’un trouvera un moyen de contourner la sécurité”, a déclaré Satchell. « Mais la façon dont nous avons conçu la conception ne signifie pas qu’elle fonctionnera sur la machine de quelqu’un d’autre. »

Dans une vidéo récente, YouTuber Modern Vintage Gamer raconte les mesures anti-piratage prises par Microsoft pour empêcher les piratages Xbox 360, tels que les vérifications furtives des médias, les interdictions Xbox Live et même le micrologiciel crypté. Donc, pour flasher un firmware personnalisé, rendant ainsi possible le modding, il était nécessaire de déverrouiller le lecteur DVD. Les pirates ont ciblé la puce flash sur la carte DVD comme moyen d’entrer.

Mais ce qui rend le Kamikaze Hack si intéressant, c’est la mesure dans laquelle les pirates sont allés contourner la sécurité de la console. Lorsque Microsoft a sorti la nouvelle Xbox 360 plus mince, la société a remplacé la puce flash et l’a combinée à la puce du processeur de signal numérique pour créer un seul package de puce MediaTek qui ne pouvait pas être facilement flashé avec un micrologiciel personnalisé. Cela a rendu plus difficile pour les pirates d’isoler la puce flash et de pirater la console. Microsoft est également allé plus loin et a enfermé la puce dans une résine pour faire bonne mesure. Pour ouvrir ce lecteur pour le flashage afin que la console exécute un micrologiciel personnalisé, les utilisateurs devaient percer un trou dans la puce pour désactiver la protection. Les outils logiciels seuls ne fonctionneraient pas.

La résine qui entourait cette puce Mediatek pour la Xbox 360 Slim a été supprimée. Image : Modern Vintage Gamer/YouTube

« Microsoft pensait que cela suffirait à arrêter les pirates informatiques », a déclaré Modern Vintage Gamer. Ce n’était pas.

Après avoir retiré le capuchon de la puce et vu ce qu’il y avait à l’intérieur, les pirates ont appris quelles lignes entrant dans la puce étaient la protection en écriture et les lignes de masse. En perçant la puce, les lignes seraient détruites et donc incapables d’empêcher la console d’exécuter des disques gravés. Cependant, la destruction accidentelle d’autres lignes de la puce pourrait endommager le lecteur DVD de votre console.

La photo est à l’intérieur de l’emballage de la puce MediaTek. La case jaune indique l’intersection des deux lignes. Les pirates avaient pour objectif de forer exactement à ce stade. Capture d’écran : joueur vintage moderne/YouTube

“Essentiellement, vous avez une chance”, a déclaré Modern Vintage Gamer. “Et si vous avez tout foiré, vous avez complètement arrosé votre lecteur.”

Les premiers pirates devaient mesurer avec des règles et des traits de crayon sur la puce pour savoir où percer. Des guides sont apparus et des outils ont inévitablement été créés pour aider à simplifier le processus et à réduire les risques. Il y avait des “Kits Kamikaze” qui diraient aux utilisateurs s’ils avaient foré trop loin, détruisant leur lecteur.

Des modèles comme celui-ci ont éliminé une partie du risque du forage.Capture d’écran : Modern Vintage Gamer/YouTube

Une fois la mesure de sécurité forée, les pirates pouvaient flasher le lecteur avec un micrologiciel personnalisé et lire des copies pirates.

Les pirates informatiques, semble-t-il, trouvent toujours un moyen.

Pour en savoir plus sur les hacks et l’historique du jeu, consultez la chaîne de Modern Vintage Gamer.