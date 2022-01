Le Kansas a raté 19 buts consécutifs au cours d’un horrible 1H

A vrai dire, je ne veux pas écrire cet article. Je suis toujours très contrarié par ce bad beat. Et ne vous y trompez pas, c’est à peu près aussi mauvais que dans le basket-ball universitaire.

Je me suis réveillé aujourd’hui encore en colère contre le Kansas qui a raté deux paris en première mi-temps et je ne suis pas sûr que la douleur s’en aille jusqu’à ma prochaine défaite écrasante. Laisse-moi expliquer.

Les Jayhawks sont arrivés à Stillwater pour son premier match du Big 12 avec Oklahoma State en tant que favoris de -3,5 1H mardi. Le 1H Over/Under de KU était également fixé à 35,5 points, un nombre que les Jayhawks ont dépassé dans chaque première mi-temps cette saison, à l’exception d’un match où ils sont restés bloqués sur 35 points.

Il semblait inévitable que le Kansas encaisse l’écart et le dépassement alors que les Jayhawks n ° 6 menaient 29-15 avec 9:29 à jouer dans le premier cadre. Mais alors la chose la plus maudite s’est produite! Le Kansas n’a marqué aucun point pendant le reste de la mi-temps. Il a raté 19 tentatives consécutives de placement sur le terrain – pas une exagération ! – et est entré dans la pause à égalité à 29, tuant à la fois l’écart et le dépassement.

L’organigramme du jeu sur ESPN donne l’impression qu’une équipe est morte et que l’autre a continué à jouer.

La réalité était bien pire. Le Kansas a perdu le rythme alors que la pression des Cowboys sur le demi-terrain a ralenti une équipe de la KU qui a réussi sa transition. Les luttes pour mettre en place l’offensive ont conduit à des tentatives malheureuses comme un sauteur de 18 pieds du grand homme Dave McCormack, une quantité déprimante de layups manqués et des regards à trois points qui ne se sont jamais approchés de la jante.

Ce fut neuf minutes et demie de pure agonie alors que je passais d’une confiance extrême que le Kansas pouvait marquer au moins un point par minute à me demander si KU marquerait à nouveau un jour.

« Notre sélection de tirs n’était pas excellente », a déclaré l’entraîneur-chef Bill Self par la suite. « C’est une chose, nous avons si bien joué tôt mais nous avons réussi des tirs. Ensuite, vous manquez les mêmes coups que vous faites. Et vous ne lancez jamais la balle à l’intérieur ou vous n’obtenez jamais le bonus. Et c’est une formule pour un désastre sur la route. Et deuxième mi-temps. Je pensais que nous avions fait un meilleur travail. Nous n’avons pas atteint la ligne des lancers francs, mais nous avons fait un meilleur travail au moins en conduisant une seconde mi-temps.

Le Kansas est revenu en seconde période et a retrouvé le succès sur le terrain en route vers une victoire de 74-63 qui couvrait l’écart de -6,5. Mais le creux dans mon estomac reste grâce à la première mi-temps.

Et cela a été aggravé par le fait que mon malheur est devenu l’une des couvertures les plus irréelles de l’année pour quelqu’un d’autre.

Je suis encore malade.