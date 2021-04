Le Kansas devient le 19e État pour abroger le mandat du masque ⋆ .

de 21st Century Wire:

Alors que l’administration Biden et les médias grand public s’efforcent de convaincre les Américains qu’ils doivent porter des masques en public, lorsqu’ils font leurs courses, au travail et à l’école, un nombre croissant d’États repoussent et rejettent les affirmations de plus en plus fallacieuses de Washington selon lesquelles une pandémie mortelle fait toujours rage. à travers le pays.

Au Kansas, le gouverneur démocrate adopte une approche autoritaire claire pour s’assurer que l’État ne rouvrira pas à la normale, car elle émet des décrets répétés destinés à continuer d’imposer des limites à l’activité économique et sociale auparavant légale des résidents de l’État.

Les restrictions de Covid ont continué de se transformer en un problème de coin partisan, les dirigeants démocrates exigeant toujours plus de verrouillages, de masques obligatoires, de fermetures d’écoles et d’autres mesures inconstitutionnelles telles que les passeports vaccinaux, dont la majorité est largement opposée par les législateurs républicains désireux d’aider les citoyens à revenir à la vie normale.

Journal de Topeka Capital rapports…

Les dirigeants de l’Assemblée législative majoritaire du Kansas ont abattu jeudi un seul des 13 décrets exécutifs COVID-19 que la gouvernante démocrate Laura Kelly a publiés dans la matinée. Une loi récemment adoptée a provoqué l’expiration de tous les précédents ordres COVID-19 du gouverneur mercredi et, par conséquent, elle a dû en réémettre un certain nombre.

Cependant, les ordonnances réémises en vertu de cette même loi doivent passer par un nouveau processus dans lequel la législature a le pouvoir de les éliminer ou de les approuver.

Le gouverneur veut réémettre un mandat de masque. Les dirigeants du GOP devraient l’abattre

C’est exactement ce qui s’est passé lorsque les républicains ont utilisé le processus comme plate-forme pour dénoncer le gouverneur et ses actions.

L’ordre le plus controversé que le groupe de direction a détruit était un mandat de masque à l’échelle de l’État, que le président du Sénat du Kansas, Ty Masterson, R-Andover, s’était déjà engagé à éliminer. C’est en dépit du fait qu’un tel mandat (et toute autre ordonnance) serait de toute façon limité, étant donné que les comtés peuvent se retirer.

