Le Kansas et le Kentucky se battent pour le plus grand nombre de victoires dans l’histoire de l’université

En ce qui concerne les mandats d’entraîneur dans le basket-ball universitaire, la course de John Calipari au Kentucky a livré à peu près tout ce qu’un fan pouvait demander.

Il a mené les Wildcats à quatre Final Fours, a remporté le titre en 2012 et a produit suffisamment de choix de loterie pour créer une équipe NBA à Lexington. Il y a eu quelques années de baisse, bien sûr, mais Calipari a utilisé tous ses pouvoirs pour faire du Kentucky un programme d’élite.

Pendant tout ce temps, il a discrètement permis aux Jayhawks du Kansas de grimper sur la liste des victoires de tous les temps au basket-ball universitaire. En 2005, le Kentucky avait une solide avance dans la colonne des victoires avec 1 900 de tous les temps contre 1 850 pour le Kansas. En 2021-22, le Kentucky menait 2 327 à 2 323. Les Jayhawks ont déjà réduit l’écart cette année avec huit victoires contre les sept à neuf matchs du Kentucky, réduisant ainsi l’avance des Wildcats à trois matchs.

Et ne le sauriez-vous pas, les deux équipes doivent se rencontrer à Allen Fieldhouse le mois prochain le 29 janvier. Le total des victoires de tous les temps sera-t-il à gagner lorsque les deux rivaux de longue date seront annoncés?

Ça commence à ressembler à ça.

Comment le Kansas a-t-il réduit l’écart ?



Le voyage de Bill Self pour placer le Kansas au sommet de la liste des victoires de tous les temps a commencé juste avant que Calipari ne prenne le contrôle du Kentucky.

Après avoir pris une avance de 50 victoires en 2005, le Kentucky a vu les Jayhawks combler le déficit avec quelques saisons de 30 victoires. De 2005 à 2009, KU a remporté 37 victoires contre le Kentucky, mis en évidence par une saison 2007-08 au cours de laquelle les Jayhawks ont remporté 19 victoires de plus que les Wildcats en route vers un titre national.

Calipari a remplacé Billy Gillispie avant la saison 2009-10 et a lentement travaillé pour reconstruire l’avance. Ce n’était tout simplement pas assez rapide pour suivre le rythme du Kansas.

Self a compilé six victoires de plus que le Kentucky en 2010-11, 10 de plus en 2012-13 et 12 autres victoires en 2020-21. Le fait que le Kansas ait une fiche de 7-4 contre le Kentucky depuis 2005 a également contribué à faire pencher la balance en sa faveur.

Comment leurs horaires correspondent-ils avant le 29 janvier ?



Le Kentucky a une route beaucoup plus difficile vers son affrontement du 29 janvier à Lawrence que les Jayhawks.

Les prochains jeux clés des Wildcats

18 décembre contre Caroline du Nord (remplaçant un affrontement avec Ohio State annulé en raison de COVID-19) 22 décembre contre Louisville 4 janvier au n°19 LSU 15 janvier contre n°18 Tennessee 22 janvier au n°19. 13 Auburn

Les prochains matchs clés des Jayhawks

21 décembre au Colorado 4 janvier à Oklahoma State 8 janvier au n°25 Texas Tech 11 janvier contre n°11 Iowa State 18 janvier à Oklahoma 24 janvier contre n°25 Texas Tech

La bonne nouvelle pour le Kansas est qu’il affrontera actuellement moins d’équipes classées que le Kentucky avant que les deux sang bleu ne se rencontrent.

La mauvaise nouvelle pour les Jayhawks est que la plupart des matchs sur route comportent des arènes où les équipes de Self ont connu des difficultés. À plusieurs reprises, l’entraîneur-chef est retourné dans son Oklahoma natal avec une équipe supérieure pour voir les Sooners ou les Cowboys bouleverser.

Les Wildcats, quant à eux, doivent faire face au fait qu’ils ne sont plus la meilleure chance de la SEC de remporter un titre national. Les matchs contre LSU, Auburn et le Tennessee nous en diront autant sur le Kentucky cette année que n’importe quelle séquence de matchs du calendrier du Kentucky.

Le Kansas doit gagner les 11 matchs avant sa bataille avec les Jayhawks afin d’avoir une chance de prendre l’avance de tous les temps. Le Kentucky doit s’assurer qu’il ne perd pas plus de deux matchs avant d’arriver au Kansas pour éviter de transformer cela en un affrontement historique.

Les deux programmes seront testés fréquemment en cours de route.

Alors qui gagne ce jeu ?



Allen Fieldhouse n’a pas été trop gentil avec les Wildcats depuis quelques décennies maintenant.

Les Jayhawks ont remporté quatre matchs consécutifs à domicile contre le Kentucky depuis 1985, dont une tristement célèbre victoire 150-95 en 1989. Leur dernier affrontement contre The Phog a eu lieu lors du Big 12/SEC Challenge 2016, le Kansas remportant une victoire en prolongation 90-84. .

Le match de 2022 devrait ressembler davantage au concours de 2016 plutôt qu’à celui de 1985, mais cela ne semble toujours pas trop beau pour les chances du Kentucky. Le fait que le meilleur joueur des Wildcats, Oscar Tshiebwe, n’ait pas connu beaucoup de succès par le passé contre le Kansas non plus.

Tshiebwe, qui a été transféré de Virginie-Occidentale après la saison dernière, a joué deux fois à Allen Fieldhouse et a perdu les deux fois. Il est meilleur que jamais cette année avec 16,3 points et 14,4 rebonds par match, son meilleur record en carrière, tout en tirant à 67% sur le terrain. Ce sera aussi difficile qu’une mission à laquelle David McCormack du Kansas doit faire face cette année, et le match pourrait décider du sort du match.

Le Kentucky, quant à lui, devra trouver un moyen de ralentir une zone arrière explosive du Kansas dirigée par Remy Martin, Ochai Agbaji et Christian Braun – en particulier avec ces deux derniers avec une moyenne de 38,7 points par match combiné.

Il s’agit généralement d’une rivalité qui favorise l’équipe à domicile, ce qui explique peut-être pourquoi les deux sangs bleus préfèrent les emplacements neutres du terrain du Champions Classic pour leurs affrontements les plus récents.

Il est difficile de ne pas donner l’avantage à une équipe du Kansas actuellement classée bien au-dessus du Kentucky. Les Wildcats n’auront qu’à espérer qu’une défaite contre les Jayhawks ne les fera pas tomber en tête de la liste des victoires de tous les temps de la NCAA.