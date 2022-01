Le Karnataka devrait augmenter la production de mils comme le Ragi, selon le secrétaire à l’alimentation de l’Union

Le secrétaire à l’alimentation de l’Union a également suggéré au gouvernement de l’État de se procurer du riz enrichi localement et d’entreprendre lui-même l’enrichissement du riz au stade de la mouture.

Le Karnataka, étant un grand producteur de ragi, devrait augmenter la production de mil et également répondre aux besoins d’autres États, a déclaré samedi le secrétaire à l’Alimentation de l’Union, Sudhanshu Pandey, lors d’une réunion avec des responsables de l’État. Pandey, lors de la réunion avec le secrétaire en chef de l’État et d’autres responsables, a déclaré que le gouvernement du Karnataka devrait également s’associer à l’Institut indien des millets à Hyderabad pour une pénétration accrue du marché des produits à base de mil par le biais de startups. « Le secrétaire à l’Alimentation a en outre informé que les besoins en mils d’autres États peuvent également être satisfaits par le Karnataka, le Centre prenant en charge tous les frais de manutention et de transport », a indiqué un communiqué officiel. L’État devrait augmenter la production de mil, car 2023 a été déclarée Année internationale du mil, a-t-il ajouté. Le secrétaire à l’alimentation de l’Union a également suggéré au gouvernement de l’État de se procurer du riz enrichi localement et d’entreprendre lui-même l’enrichissement du riz au stade de la mouture.

Il a déclaré que des unités FRK (grains de riz fortifiés) devraient être mises en place pour atteindre l’objectif à long terme de 100 pour cent de riz fortifié pour les districts ambitieux et lourdement touchés. De plus, Pandey a demandé au gouvernement de l’État de mobiliser son département de la santé pour surveiller le développement de la santé des enfants afin d’obtenir des avantages dans le cadre du programme de développement intégré de l’enfant et du programme de repas de midi dans le cadre duquel la distribution de riz enrichi est entreprise. Ceci mis à part, Pandey a déclaré que le gouvernement central avait déjà approuvé l’achat de variétés locales de paddy à Udupi et Dakshina Kannada pour l’autoconsommation par l’État. À la demande de l’État de débloquer une subvention anticipée, le secrétaire à l’alimentation de l’Union a demandé au gouvernement du Karnataka de soumettre ses dépenses provisoires avant le début des opérations d’achat sur la base desquelles les avances peuvent être débloquées.

Le gouvernement de l’État a suggéré d’avoir un logiciel unifié pour les opérations d’approvisionnement et Pandey a déclaré que la même chose était à l’étude. Le Karnataka étant l’un des plus grands producteurs de sucre, Pandey a suggéré que la production et le mélange d’éthanol soient encouragés, car l’État est l’un des huit États identifiés pour l’introduction de 100 réservoirs d’éthanol dans les métros. Il a également informé que la « Carte de rationnement une nation » pour les travailleurs migrants, les travailleurs des plantations de café et d’autres travailleurs des établissements engagés dans des activités de construction peut être activement adoptée par le gouvernement de l’État pour le bénéfice réel des pauvres.

