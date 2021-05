Le Karnataka rend le test COVID-19 négatif obligatoire à l’arrivée: un regard sur tous les États avec des restrictions d’entrée

Cependant, ces directives peuvent être modifiées ou mises à jour par l’État à tout moment.

Test de coronavirus: Alors que certains États signalent un nombre élevé de cas quotidiens de COVID-19 au milieu de la deuxième vague de coronavirus, le Karnataka a maintenant annoncé qu’un rapport RT-PCR négatif obligatoire serait nécessaire pour que les personnes extérieures à l’État puissent entrer. L’annonce a été faite par le ministre de l’Intérieur de l’État, Basavaraj Bommai, qui a déclaré que ces rapports seraient vérifiés à différents points stratégiques de l’État, ajoutant que l’État était déjà verrouillé avec diverses restrictions en place. Cela s’est produit alors que l’État du sud a prolongé son verrouillage jusqu’au 7 juin à partir de sa date limite antérieure du 24 mai. Le ministre a clairement indiqué qu’avec un rapport RT-PCR négatif, les gens ne seraient pas autorisés à entrer dans l’État.

Avec cela, le Karnataka est devenu le dernier État à rechercher des rapports de test pour les passagers nationaux entrants. Voici un aperçu de tous les États de l’Inde où des rapports de test sont nécessaires pour entrer.

Voyages intérieurs pendant le COVID-19: États nécessitant des rapports de test

Au milieu de cette vague, plusieurs États ont fermé leurs frontières ou imposé des restrictions à la circulation des personnes pour empêcher la propagation du virus en dehors du processus normal de dépistage thermique. En dehors du Karnataka, voici tous les États qui ont mandaté des tests à l’arrivée des passagers, selon les informations recueillies par de nombreuses compagnies aériennes, notamment Air India, Indigo et Air Vistara, mises à jour jusqu’au 21 mai.

Îles Andaman et Nicobar: Tous les passagers arrivant dans l’UT doivent posséder un rapport RT-PCR négatif pris dans les 48 heures avant le début de leur voyage. De plus, les passagers entrants seraient également tenus de se soumettre à un test d’antigène rapide obligatoire. En dehors de cela, les passagers devraient également être en quarantaine à domicile pendant au moins sept jours, même s’ils ont un rapport RT-PCR négatif.Assam: Un test rapide d’antigène à l’arrivée est obligatoire pour tous les passagers se rendant en Assam. Si le test rapide d’antigène s’avère positif, l’individu devra se rendre soit à domicile soit en isolement institutionnel. D’autre part, les passagers qui obtiennent un rapport négatif pour le test rapide d’antigène devraient passer un test RT-PCR à l’aéroport lui-même, et seraient autorisés à quitter l’aéroport à la condition qu’ils devraient rester chez eux. l’isolement jusqu’à ce que le résultat soit sorti. Si le test RT-PCR est positif, l’individu devra se rendre en quarantaine à domicile ou en établissement. Pendant ce temps, si le test RT-PCR est négatif, le passager devra encore effectuer sept jours de quarantaine, puis pourra sortir conformément aux directives gouvernementales.Bihar: Le Bihar a exigé que les passagers en provenance du Maharashtra, du Kerala et du Pendjab doivent porter un rapport RT-PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage. De plus, spécifiquement pour Gaya, les passagers de ces trois États et ceux de Delhi-NCR devraient porter un rapport RT-PCR négatif réalisé dans le même laps de temps. Pour les passagers venant d’ailleurs, des tests antigéniques rapides à l’arrivée seraient disponibles. Une période de quarantaine de 10 jours est obligatoire dans l’État pour les passagers en provenance des trois États, ainsi que de Gaya, pour les passagers en provenance de Delhi-NCR.Chandigarh: L’UT exige que tous les passagers entrants possèdent soit un rapport RT-PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage, soit un certificat de vaccin datant de plus de deux semaines certifiant qu’au moins une dose a été administrée à l’individu.Chhattisgarh: Un certificat final de vaccin (c’est-à-dire après l’administration des deux doses) ou un rapport RT-PCR négatif effectué au plus tôt 96 heures avant le début du voyage sont exigés par l’État pour permettre l’entrée des passagers. En l’absence de ces deux éléments, un test serait effectué à l’arrivée, et ces passagers devraient rester isolés jusqu’à la déclaration du résultat.Daman et Diu: Selon les informations mises à jour par le ministère de l’Aviation civile en avril, les passagers en provenance du Maharashtra sont tenus d’avoir sur eux un rapport RT-PCR négatif, et si le rapport n’est pas en possession, l’individu devra se soumettre à un test obligatoire à l’arrivée.Delhi: Outre la collecte d’échantillons aléatoires de passagers entrants, les passagers dont le voyage a commencé à partir de n’importe quelle ville ou aéroport du Maharashtra seraient tenus de posséder un rapport RT-PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage, ou ils se verraient refuser le voyage depuis le point. d’origine elle-même. D’autre part, les passagers qui transitent dans n’importe quelle ville du Maharashtra ont également été invités à porter un rapport RT-PCR négatif du même laps de temps, ou ils devraient faire un test RT-PCR obligatoirement à l’arrivée, après ce , ils devraient rester en quarantaine à domicile pendant 14 jours. Les passagers qui arrivent à Delhi en provenance d’Andhra Pradesh ou de Telangana devront être munis soit d’un rapport RT-PCR négatif pris dans les 72 heures avant le voyage, soit d’un certificat de vaccin indiquant que les deux doses ont été prises. Si l’un de ces documents est apporté, le passager devra subir une quarantaine obligatoire à domicile de sept jours, mais si ces documents ne sont pas apportés, le passager devra subir une quarantaine institutionnelle obligatoire pendant 14 jours.Goa: Goa exige également que tous les passagers entrants portent soit un rapport RT-PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage, soit un certificat de vaccin reçu lors de l’administration des deux doses. Les passagers qui arrivent dans une ambulance ou pendant une urgence médicale en sont exemptés sur présentation de la preuve d’une telle urgence, et les personnes venant dans des véhicules utilitaires transportant des fournitures essentielles sont également exemptées, mais elles ne doivent transporter aucun passager qui n’est pas lié à la fourniture de tels matériaux. Gujarat, alors que la nécessité pour les passagers de porter un rapport RT-PCR négatif a été éliminée, tous les passagers symptomatiques entrants devraient passer le test à l’aéroport à l’arrivée.Himachal Pradesh: Conformément aux commandes récentes, avant qu’un passager en provenance des États à forte charge du Pendjab, du Maharashtra, de l’Uttar Pradesh, du Karnataka, du Rajasthan, du Gujarat et de Delhi puisse s’enregistrer dans un hôtel, ils sont tenus de présenter au personnel un test RT-PCR négatif. rapport délivré dans les 72 heures avant l’arrivée des passagers.Jammu-et-Cachemire a rendu obligatoire pour tous les passagers à l’arrivée, à l’exception du personnel de la défense, de se soumettre à un test RT-PCR obligatoire à l’arrivée, et ils devraient être isolés à domicile jusqu’aux résultats. De plus, si un passager est testé positif, il devra rester en quarantaine à domicile pendant 14 jours.Jharkhand: Les passagers doivent être munis d’un rapport RT-PCR ou TRUENAT négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage. Dans le cas où un passager ne le possède pas, il devra obligatoirement se soumettre à un test RT-PCR à l’arrivée. De plus, tous les passagers à l’arrivée doivent subir sept jours de quarantaine à domicile.Kerala exige que tous les passagers entrants portent un rapport RT-PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage. Dans le cas où ce rapport n’est pas en possession du passager, il devra faire un test RT-PCR à son arrivée ou il devra subir une quarantaine à domicile pendant 14 jours. Cependant, pour les personnes venant pour une courte période pour affaires, affaires judiciaires, etc., il faudrait obligatoirement effectuer un test RT-PCR négatif effectué dans les 48 heures avant le voyage.Ladakh: Les passagers devraient subir un test RT-PCR négatif, effectué dans les 96 heures, et ne pas le faire entraînerait les passagers devant subir une quarantaine à domicile pendant sept jours. Un test pourrait être effectué pour ces passagers après la fin de la période de quarantaine.Madhya Pradesh: Les passagers en provenance du Maharashtra sont tenus de présenter un test RT-PCR négatif, ou ils devraient subir un test RT-PCR à l’arrivée. Pour tous les autres passagers entrants asymptomatiques, l’État n’a imposé aucune restriction de quarantaine, mais a conseillé de surveiller leur santé pendant 14 jours.Maharashtra: Porter un rapport de test RT-PCR négatif émis dans les 48 heures avant le voyage est obligatoire pour entrer dans le Maharashtra, et tous les passagers devraient également subir une quarantaine de 14 jours à moins qu’ils ne soient dans l’État pendant moins de sept jours. Manipur devrait présenter un RT-PCR / antigène rapide / TRUENAT / CB-NAAT négatif à l’arrivée, et le test ne doit pas dater de plus de 72 heures avant l’arrivée.Meghalaya: Les passagers devront se soumettre à des tests obligatoires à l’arrivée s’ils ne sont pas porteurs d’un rapport de test RT-PCR négatif avec eux. Mizoram devraient porter un rapport de RT-PCR COVID-19 négatif pas plus de 96 heures avant l’arrivée, ou ils devraient subir un test antigénique rapide à l’arrivée.Nagaland oblige les passagers à présenter un rapport de test négatif datant de moins de 72 heures ou un certificat de vaccination final COVID-19, sans lequel ils devraient subir un test rapide d’antigène à l’arrivée. Si le RAT est positif, ils devraient aller en isolement institutionnel ou à domicile, et s’il est négatif, ils devraient y être testés pour la RT-PCR.Odisha: Les passagers doivent posséder un rapport de test RT-PCR négatif ou un certificat de vaccination complet pour pouvoir quitter le lieu d’origine pour l’Odisha.Un rapport RT-PCR négatif ou un certificat de vaccination pour le dosage complet est requis pour l’entrée dans Punjab. De plus, tous les passagers asymptomatiques devraient également subir une quarantaine à domicile pendant 14 jours.Rajasthan: Les passagers à l’arrivée doivent être munis d’un rapport de test RT-PCR négatif datant de moins de 72 heures. Dans le cas où cela n’est pas suivi, ils devraient subir un test RT-PCR obligatoire à l’arrivée et rester isolés jusqu’à ce que les résultats du test soient publiés. De plus, si le passager obtient un résultat positif, il devra rester à l’isolement à domicile pendant 14 jours. Tamil Nadu, les passagers symptomatiques du Maharashtra et du Kerala seraient testés à l’arrivée, et s’ils sont jugés positifs, ils devraient rester à la maison ou en isolement institutionnel. À Coimbatore, un test négatif est requis pour tous les passagers, sinon ils pourraient passer le test RT-PCR à l’arrivée.Tripura oblige tous les passagers entrants à présenter un rapport RT-PCR / True NAAT / CBNAAT négatif datant de moins de 72 heures, sinon ils devraient subir un test à l’arrivée.Uttarakhand: Un rapport de test RT-PCR négatif obligatoire est nécessaire pour tous les passagers et il ne doit pas dater de plus de 72 heures. De plus, à l’arrivée, les passagers du Kerala, du Maharashtra, du Karnataka, du Pendjab, du Chhattisgarh, du Tamil Nadu, du Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh, du Gujarat, de Delhi, du Rajasthan et de l’Haryana devraient subir un test COVID-19.Uttar Pradesh exige que les passagers en provenance du Maharashtra et du Kerala présentent un rapport RT-PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le voyage. À Lucknow, cependant, tous les passagers doivent posséder un rapport négatif. Bengale-Occidental, les passagers de tous les États doivent posséder un test RT-PCR négatif pour entrer dans l’État. Les passagers qui ne présentent pas ce rapport devront se soumettre à une quarantaine de 14 jours.

