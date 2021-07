Le Kazakhstan autorise les banques à proposer des échanges cryptographiques. Crypto nouveaux médias

par

Le Kazakhstan a récemment attiré l’attention du monde de la crypto-monnaie ces derniers mois en tant que l’une des plus grandes destinations pour les mineurs de récompense en bloc qui sont forcés de quitter la Chine en raison de la répression réglementaire. Désormais, le gouvernement du Kazakhstan a autorisé les banques à offrir des services aux sociétés de cryptographie, y compris des échanges cryptographiques. Dans un projet pilote, le Kazakhstan cherche à généraliser les investissements cryptographiques pour attirer les investissements de la communauté mondiale et renforcer la protection de ses investisseurs locaux.

Le Kazakhstan connaît une augmentation rapide de l’adoption de la monnaie numérique.

Le pays asiatique a également connu récemment une augmentation rapide de l’adoption de la monnaie numérique. Les autorités cherchent à améliorer l’accès aux services financiers pour l’industrie. L’Association kazakhe de l’industrie de la blockchain et des centres de données a confirmé plus tôt que les échanges qui s’enregistrent auprès du centre financier international d’Astana pourraient travailler avec les banques locales. Cela permettra à leurs clients de « travailler officiellement et ouvertement avec la crypto-monnaie ». Selon les rapports locaux, le gouvernement prévoit d’utiliser le projet pilote pour évaluer les risques et les avantages des actifs numériques. Il durera un an, selon Sergey Putra, cadre de l’association blockchain.

Les citoyens kazakhs sont déjà très impliqués dans le commerce de crypto.

L’exécutif a salué cette décision, déclarant qu’il était temps que le gouvernement s’implique davantage dans l’industrie de la crypto-monnaie. Les citoyens kazakhs sont déjà très impliqués dans le commerce des devises numériques, a-t-il observé. De plus, le Kazakhstan est devenu une destination importante pour les mineurs de crypto. La nouvelle directive intervient à un moment où le pays d’Asie centrale travaille sur une feuille de route orientée vers l’adoption des monnaies numériques et de la technologie blockchain. Le Premier ministre Askar Mamin a exprimé son intention d’attirer les entreprises du secteur et de rivaliser avec d’autres puissances mondiales.

