Le Kazakhstan brille au BRAVE CF 53, mais Tae Kyun Kim bat Nurzhan Akishev dans le main event

C’était une nuit de rêve pour Kazakhstan. L’événement international de MMA le plus important jamais organisé dans le pays, le BRAVE CF 53 a été le cadre de la MMA Le Kazakh montrera au monde son indéniable talent.

Cependant, la cerise sur le gâteau pour le public local manquait, car Tae Kyun Kim arrêté une séquence de cinq victoires consécutives par les combattants locaux sur la carte principale pour rester invaincu et devenir le concurrent numéro un dans la division poids plume.

Ce fut une bataille pour tous les âges, peut-être l’un des meilleurs combats jamais organisés dans le BRAVE CF Arena et certainement celui qui sera répertorié comme combat potentiel de l’année à la fin de 2021. Tae Kyun Kim et Nourjan Akishev Ils ont tout laissé dans la cage et ont livré 15 minutes d’action mémorables aux fans du monde entier.

Le combat a commencé avec Akishev désireux d’en faire un travail de courte nuit. Le héros de la ville natale a déchargé un énorme combo et a secoué Kim, qui semblait sur le point d’arrêter à tout moment.

Mais le Sud-Coréen a fait preuve, une nouvelle fois, d’endurance et de sang-froid, rentrant dans la zone et changeant progressivement le contrôle du combat.

Plus haut et plus long que votre adversaire, Tae Kyun Kim il a très bien utilisé sa portée et a commencé à jouer à longue distance, en frappant et en pistant autant que possible.

De plus, il a utilisé son corps à corps, fracassant ses genoux contre son visage, infligeant une quantité absurde de dégâts à Akishev.

Entre le deuxième et le troisième round, il semblait que le coin d’Akishev avait jeté l’éponge, mais le combattant s’est levé, est sorti de ses cendres comme un phénix et est revenu pour une autre guerre pleine d’action de cinq minutes.

A la fin des trois tours, Tae Kyun Kim il a été déclaré vainqueur par décision unanime, étendant son record professionnel à 9 victoires et aucune défaite.

La star sud-coréenne a dit dans son interview d’après-combat exactement ce à quoi il s’attendait ensuite. “Je veux ce titre mondial poids plume ensuite”, a-t-il déclaré.

Mais malgré le revers dans l’événement principal, les combattants kazakhs ont été victorieux dans une poignée de combats majeurs. Le plus choquant, sans aucun doute, a été la soumission au deuxième tour, avec le starter arrière nu du nouveau venu. Oljas Eskaraev sur l’ancien champion du monde Lucas « Mineiro » Martins.

Dans le co-événement principal de la nuit, Vassili Takhtay a montré toute sa polyvalence et après une belle performance en frappant, il a terminé le travail contre Roger Sampaio avec une soumission au deuxième tour.

