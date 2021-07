Minage de Bitcoin

Le Kazakhstan capitalisera sur le boom minier de la cryptographie ; Introduit une nouvelle taxe sur l’exploitation minière de Bitcoin à partir de janvier 2022

Les mineurs s’élèvent contre la nouvelle loi sur l’extraction de crypto au Kazakhstan, qui représente 6,17% du taux de hachage mondial de Bitcoin, et suscitent de l’intérêt suite à la répression réglementaire dans le pays voisin.

Le Kazakhstan est en train de devenir un point chaud pour extraire des crypto-monnaies, en particulier après la répression de l’extraction de crypto dans le pays voisin, la Chine, et les autorités veulent capitaliser sur cette tendance croissante.

En avril 2020, le Kazakhstan représentait 6,17 % du taux de hachage mondial de Bitcoin, selon l’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin.

Alors que les crypto-monnaies existent déjà dans la législation kazakhe en tant qu’« actifs numériques non sécurisés », leur circulation dans le pays est interdite. En juin 2020, le « minage numérique » a également été introduit dans la loi.

Des amendements au code des impôts ont été envoyés au Sénat, dont les partisans pensent que cela deviendra une incitation pour le secteur minier au Kazakhstan. En 2020, le minage de crypto a rapporté près de 10 milliards de tenges d’impôts (plus de 23 millions de dollars) et 160 millions de dollars de recettes d’exportation, a noté une publication locale.

Selon le ministère du Développement numérique, de l’Innovation et de l’Industrie aérospatiale, 17 fermes minières numériques se trouvent dans le pays. En février, l’un des responsables du ministère a annoncé son intention d'”apporter” 1% du chiffre d’affaires mondial de la crypto au Kazakhstan.

Pour l’instant, il n’y a pas de taxation spéciale pour les mineurs, mais un amendement a été proposé par le député du Majilis Albert Rau qui introduit une nouvelle taxe pour les exploitations minières. La nouvelle taxe proposée sera calculée au taux de 1 tenge pour 1 kilowattheure d’énergie électrique consommée dans le minage numérique.

Ce projet de loi entrera en vigueur le 1er janvier 2022, s’il est adopté dans sa forme actuelle.

L’objectif principal du projet de loi est de « sortir ce secteur de l’ombre », a déclaré Rau.

Selon le projet de loi, les modifications permettront à l’autorité d’administrer les activités des mineurs.

Les informations sur les mineurs de crypto-monnaie seront collectées chaque trimestre par « l’organisme habilité dans le domaine de la sécurité de l’information », permettant de trouver des fermes de minage. Si nécessaire, les ingénieurs électriciens peuvent également les trouver grâce à leur consommation électrique quotidienne élevée et stable, a déclaré Rau.

Les mineurs, quant à eux, sont opposés à la nouvelle taxe. En mai dernier, Alan Dordzhiev, président de l’Association de l’industrie de la blockchain et des centres de données au Kazakhstan, a déclaré que les mineurs paient déjà plusieurs milliards de tenges en taxes diverses.

« L’urgence d’adopter les modifications inquiète les investisseurs qui pourraient quitter le secteur » et « provoque des risques réglementaires pour les investisseurs étrangers avec une nouvelle perte d’intérêt à réinvestir dans le secteur ».

