Le Kazakhstan dit que 164 personnes ont été tuées lors des manifestations de la semaine dernière

Les autorités kazakhes ont déclaré dimanche que 164 personnes, dont une fillette de 4 ans, avaient été tuées au cours d’une semaine de manifestations qui a marqué les pires troubles depuis que l’ancienne république soviétique a obtenu son indépendance il y a 30 ans.

Le bureau du président Kassym-Jomart Tokayev a déclaré que l’ordre avait été rétabli dans le pays d’Asie centrale et que le gouvernement avait repris le contrôle de tous les bâtiments qui avaient été pris par les manifestants. Certains bâtiments ont été incendiés.

Des coups de feu sporadiques ont été entendus dimanche à Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, selon la chaîne de télévision russe Mir-24, mais on ne sait pas s’il s’agissait de coups de semonce des forces de l’ordre. Tokayev a déclaré vendredi qu’il avait autorisé un ordre de tirer pour tuer la police et l’armée pour rétablir l’ordre.

Les manifestations, qui ont commencé dans la partie ouest du Kazakhstan, ont commencé le 2 janvier à cause d’une forte augmentation des prix du carburant et se sont propagées dans tout le pays, reflétant apparemment un mécontentement plus large à l’égard du gouvernement autoritaire. Ils ont incité une alliance militaire dirigée par la Russie à envoyer des troupes dans le pays.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié l’ordre de Tokayev de « quelque chose que je rejette résolument ».

« L’ordre de tirer pour tuer, dans la mesure où il existe, est erroné et devrait être annulé », a-t-il déclaré dimanche sur ABC « This Week ».

« Et le Kazakhstan a la capacité de maintenir l’ordre public, de défendre les institutions de l’État, mais de le faire d’une manière qui respecte les droits des manifestants pacifiques et répond également aux préoccupations qu’ils ont soulevées – préoccupations économiques, préoccupations », a ajouté Blinken.

Le même parti dirige le Kazakhstan depuis qu’il a obtenu son indépendance de l’Union soviétique en 1991. Toute personne aspirant à s’opposer au gouvernement a été soit réprimée, écartée ou cooptée, au milieu de difficultés économiques généralisées malgré les énormes réserves de pétrole, de gaz naturel, de l’uranium et les minéraux.

Environ 5 800 personnes ont été arrêtées pendant les troubles, a indiqué le bureau de Tokayev.

Le nombre de morts de 164, rapporté par la chaîne d’information d’État Khabar-24 et citant le ministère de la Santé, était une augmentation significative par rapport aux totaux annoncés précédemment. Il n’était pas clair si ce nombre se référait uniquement aux civils ou si les décès par les forces de l’ordre étaient inclus. Les autorités kazakhes ont déclaré plus tôt dimanche que 16 membres de la police ou de la garde nationale avaient été tués.

Le ministère a déclaré que 103 des décès étaient survenus à Almaty, et la médiatrice du Kazakhstan pour les droits des enfants a déclaré que trois des personnes tuées étaient des mineurs, dont une fillette de 4 ans.

Le ministère avait signalé plus tôt que plus de 2 200 personnes avaient été soignées pour des blessures, et le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’environ 1 300 agents de sécurité avaient été blessés.

L’aéroport d’Almaty, qui avait été repris par des manifestants la semaine dernière, est resté fermé mais devrait reprendre ses activités lundi.

Tokayev a déclaré que les manifestations avaient été incitées par des « terroristes » avec un soutien étranger, bien que les manifestations n’aient montré aucun leader ou organisation évident. La déclaration de dimanche de son bureau a indiqué que les détentions comprenaient « un nombre important de ressortissants étrangers », mais n’a donné aucun détail.

On ne sait pas combien de personnes détenues sont restées en détention.

Le ministère des Affaires étrangères du Kirghizistan voisin a demandé dimanche la libération du célèbre musicien kirghize Vikram Ruzakhunov, qui a été montré dans une vidéo à la télévision kazakhe disant qu’il s’était rendu dans le pays pour participer à des manifestations et qu’on lui avait promis 200 $. Dans la vidéo, apparemment prise en garde à vue, le visage de Ruzakhunov était meurtri et il avait une large coupure sur le front.

L’ancien chef de l’agence kazakhe de contre-espionnage et de lutte contre le terrorisme a été arrêté pour tentative de renversement du gouvernement. L’arrestation de Karim Masimov, qui a été annoncée samedi, est intervenue quelques jours seulement après qu’il a été démis de ses fonctions de chef du Comité de sécurité nationale par Tokayev.

Aucun détail n’a été donné sur ce que Masimov aurait fait qui constituerait une tentative de renversement du gouvernement. Le Comité de sécurité nationale, successeur du KGB de l’ère soviétique, est responsable du contre-espionnage, du service des gardes-frontières et des activités antiterroristes.

Alors que les troubles montaient, le cabinet ministériel du Kazakhstan a démissionné mais est resté temporairement en poste. Le porte-parole de Tokayev, Brisk Uali, a déclaré que le président proposerait mardi un nouveau cabinet.

À la demande de Tokayev, l’Organisation du traité de sécurité collective, une alliance militaire dirigée par la Russie de six anciens États soviétiques, a autorisé l’envoi d’environ 2 500 soldats, principalement russes, au Kazakhstan en tant que soldats de la paix.

Une partie de la force garde des installations gouvernementales dans la capitale, Nur-Sultan, ce qui « a permis de libérer une partie des forces des forces de l’ordre kazakhes et de les redéployer à Almaty pour participer à l’opération antiterroriste », selon un communiqué de Le bureau de Tokaïev.

Signe que les manifestations étaient plus profondément enracinées que juste au-dessus de la hausse des prix du carburant, de nombreux manifestants ont crié « Vieil homme dehors », une référence à Nursultan Nazarbayev, qui était président depuis l’indépendance du Kazakhstan jusqu’à sa démission en 2019 et a oint Tokayev comme son successeur. .

Nazarbayev a conservé un pouvoir substantiel à la tête du Conseil de sécurité nationale. Mais Tokayev l’a remplacé à la tête du conseil au milieu des troubles. visant peut-être à une concession pour apaiser les manifestants. Cependant, le conseiller de Nazarbayev, Aido Ukibay, a déclaré dimanche que cela avait été fait à l’initiative de Nazarbayev, selon l’agence de presse kazakhe KazTag.