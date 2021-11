Le Kazakhstan introduit des limites d’investissement cryptographiques pour les acteurs de la vente au détail : rapport

Le Kazakhstan a limité le montant d’argent que les investisseurs de détail locaux peuvent investir dans la cryptographie, a rapporté mercredi le site d’information national Kapital.kz.

Les investisseurs de détail peuvent investir 10% de leur revenu annuel ou 5% de leur actif total, à l’exclusion de leur résidence principale, jusqu’à 100 000 $ par an, à condition qu’ils fournissent des preuves de leurs finances au régulateur, a rapporté le site. Si les investisseurs ne fournissent pas aucune preuve de leurs finances, ils peuvent investir jusqu’à 1 000 $ par mois, selon Kapital.kz, qui a déclaré avoir obtenu directement les informations de l’Agence des services financiers d’Astana (AFSA). L’AFSA n’était pas disponible pour commenter au moment de la publication. .Les limites ont été introduites pour protéger les investisseurs particuliers des « risques élevés » liés à la cryptographie qui peuvent inclure la perte totale de capital, a déclaré l’AFSA à Kapital.kz. L’AFSA a également créé une feuille de route pour développer le marché de la cryptographie dans le pays. Selon le plan, les échanges cryptographiques fonctionneront comme un pilote à partir de la fin de 2021 et pendant un an. Les règles fixées par l’AFSA sont entrées en vigueur le 26 octobre, selon le rapport. Les règles convenues sont plus strictes que celles proposées par l’Astana. International Finance Center (AIFC) plus tôt, selon Kapital.kz. Un comité de l’AIFC avait proposé une limite mensuelle de 2 000 $ pour les investisseurs de détail. Le Kazakhstan a connu un afflux massif de mineurs de crypto depuis que la Chine a commencé à réprimer l’industrie minière de crypto en mai. Le pays est confronté à de graves pénuries d’électricité, en partie à cause de l’afflux de mineurs, et envisage de limiter la consommation d’électricité des nouvelles mines.

Lire la suite: Le Kazakhstan va limiter la puissance de l’extraction de crypto à 100 MW dans tout le pays