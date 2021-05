Le Kazakhstan lance une consultation publique sur sa proposition de CBDC

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

La Banque nationale de la République du Kazakhstan (NBRK) est sur le point de lancer une consultation publique sur son projet de monnaie numérique tenge, la monnaie numérique officielle de la Banque centrale du pays (CBDC).

Comme détaillé par le NBRK, le développement du tenge numérique prendra une structure à deux niveaux dans laquelle la banque principale fournira l’infrastructure qui prend en charge le déploiement de CBDC, tandis que les acteurs des marchés financiers fourniront des services de paiement.

Le développement du tenge numérique sous le NBRK cherchera à servir de complément à la monnaie fiduciaire, et non de remplacement.

«La monnaie numérique nationale est une forme de fonds prometteuse qui incombe à la Banque nationale de la République du Kazakhstan et qui est présentée sous forme numérique. Le tenge numérique aura cours légal, une mesure de valeur et une réserve de valeur », a déclaré la banque dans son annonce publique.

Pour réussir dans le numérique, le NBRK a souligné la nécessité de consulter les parties prenantes concernées en travaillant aux côtés des acteurs des marchés financiers, de la communauté d’experts et des partenaires internationaux. Le test pilote débutera par l’étude des risques et des avantages associés à l’émission d’un tenge numérique dans le pays.

«Pour prendre une décision sur le sujet de Digital Tenge, il est nécessaire de mener une étude complète des bénéfices et des risques avec la définition des tâches que résout la monnaie numérique, le mode de son émission et de sa distribution, la technologie utilisée, l’impact sur la politique monétaire, la stabilité financière et l’écosystème des paiements », a noté le NBRK.

Le Kazakhstan a été un pays très optimiste en ce qui concerne les innovations en matière de monnaie numérique et a suffisamment nourri ses projets pour attirer jusqu’à 738 millions de dollars d’investissements basés sur la cryptographie au cours de trois ans. Le pays a également un engagement dédié à l’extraction de crypto-monnaie, pour lequel il prévoit d’investir 700 millions de dollars.

Le projet de tenge numérique est un développement qui modélise les efforts similaires d’autres économies avancées, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine, pour n’en nommer que quelques-uns. Le Kazakhstan n’a pas fixé de date limite pour la délivrance de CBDC.

Source de l’image: Shutterstock