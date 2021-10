Le Kazakhstan va limiter la puissance de l’extraction de crypto à 100 MW dans tout le pays

Visitez l’article original*

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan prévoit de limiter la consommation d’électricité de l’industrie de la crypto-extraction du pays à un total de 100 mégawatts afin de réduire les pénuries d’électricité.

Toutes les centrales nouvellement autorisées seront limitées à seulement 1 MW sur deux ans, selon un projet du 1er octobre signé par le ministre de l’Énergie nouvellement nommé, Magzum Maratuly Myrzagaliev. L’arrêté ministériel ne dit pas si la restriction prend fin après cette période. Le Kazakhstan est devenu le deuxième contributeur au réseau bitcoin après une répression en Chine qui a commencé en mai a chassé les sociétés minières de crypto. Il représente désormais 18% du hashrate mondial, une mesure de la puissance de calcul utilisée pour extraire le bitcoin, selon le Cambridge Center for Alternative Finance. La limite de 1 MW est bien en deçà de celle sur laquelle fonctionnent de nombreuses mines industrialisées existantes, mais elle est supérieure à ce que de nombreuses petites villes consomment. Par exemple, plus tôt cette semaine, BIT Mining a annoncé qu’il investissait dans un site dans l’Ohio pour porter sa capacité à 100 MW. L’arrêté ministériel prend effet 60 jours après sa publication. La demande accrue d’électricité met à l’épreuve le réseau électrique du pays d’Asie centrale. La plus grande ville du Kazakhstan, Almaty, a été frappée par une panne d’électricité totale à la mi-juillet. Les centrales au charbon ont subi des pannes en octobre, ajoutant aux pénuries d’électricité, a rapporté .. Lors d’une conférence le 30 septembre, le ministre de l’Énergie a imputé le boom de l’extraction de la cryptographie aux pénuries d’électricité, a rapporté le site d’information local Kazakhtan Today. L’ordonnance a également appelé le gestionnaire de réseau national du pays, KEGOC, à auditer toutes les centrales électriques d’une capacité de 5 MW dans un délai de 10 jours ouvrables. KEGOC doit rechercher des moyens par lesquels les mineurs de cryptographie peuvent se connecter aux centrales électriques et soumettre ses conclusions au ministère.

