Le Kazakhstan va réprimer les crypto-mineurs «gris», la compagnie d’électricité suédoise contrecarre l’interdiction d’exploitation minière de la FSA

Le Kazakhstan va réprimer les crypto-mineurs «gris»

AnTy11 novembre 2021

Le gouvernement du Kazakhstan prévoit de sévir contre les mineurs « gris » non enregistrés qui consomment deux fois plus d’électricité que les mineurs « blancs » ou enregistrés.

« Je pense que nous aurons la directive (limitation du pouvoir aux mineurs non enregistrés) émise avant la fin de cette année parce que cette question ne peut plus être retardée », a déclaré le vice-ministre de l’Énergie Murat Zhurebekov.

Selon le ministère, les mineurs « gris » pourraient consommer jusqu’à 1,2 GWt d’électricité, ce qui, combiné aux 600 MWt consommés par les mineurs « blancs », représente environ 8 % de la capacité de production totale du Kazakhstan.

Alors que certains mineurs «gris» envisagent de devenir «blancs», avec les modifications du code des impôts en juin augmentant la taxe à 1 tenge (0,0023 $) par kilowattheure et d’autres propositions visant à faire payer plus cher l’énergie aux mineurs, ils ne savent pas à quel point ils peut être taxé.

« La taxe que le gouvernement envisage d’introduire est quelque chose que les mineurs peuvent se permettre de payer », a déclaré un mineur « gris » anonyme. « Mais on ne sait pas quelles exigences le gouvernement pourrait présenter plus loin. »

Après l’exode des mineurs de crypto de Chine, le Kazakhstan est devenu un favori parmi les mineurs, ce qui en fait le deuxième plus grand site d’extraction de bitcoins après les États-Unis ces derniers mois.

Défendre le minage de crypto

Pendant ce temps, en Suède, comme nous l’avons signalé, l’autorité de surveillance financière Finansinspektionen a appelé la semaine dernière à une interdiction à l’échelle de l’UE de l’extraction de crypto-monnaie, affirmant qu’il s’agit d’une menace pour le climat.

Mais la compagnie d’électricité du pays a rétorqué que l’exploitation minière a le potentiel d’équilibrer les charges sur les réseaux électriques.

Vattenfall, la société publique de production d’électricité, a défendu l’extraction de crypto-monnaie, affirmant que l’extraction de bitcoins en tant qu’activité industrielle peut aider les producteurs d’électricité à surmonter certains des défis auxquels ils sont confrontés.

L’extraction de crypto a le potentiel d’équilibrer les charges sur les réseaux électriques, a déclaré Henrik Juhlin, responsable de la gestion de l’alimentation physique chez Vattenfall, au radiodiffuseur public suédois SVT.

En fait, l’interdiction de l’extraction de crypto dans l’UE pourrait augmenter les émissions de carbone dans le monde, car l’industrie se déplacerait alors dans des régions dépendant de combustibles fossiles tels que le charbon, a averti Juhlin. La Suède abrite d’abondantes sources d’énergie renouvelables.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.