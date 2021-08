Le Kemba Walker de New York se dirige vers les Knicks

Nous sommes depuis deux jours dans l’agence libre et les hits n’arrêtent pas d’arriver. Tout d’abord, Justin, Rob et Wos célèbrent Kemba Walker, fierté de New York, qui prévoit de signer avec les Knicks après que le Thunder ait racheté son contrat (0:30). Ensuite, ils se lancent dans toutes les autres actions qui se déroulent dans la ligue, y compris DeMar DeRozan qui s’associe à Zach LaVine, Lonzo Ball et Alex Caruso sur les Bulls (11:49), l’écart d’âge bizarre du Heat (25:53), les Lakers ‘ des ajouts à leurs nouveaux trois grands (35:23), et les intersaisons décevantes des Pélicans et des Mavericks jusqu’à présent (43:58).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Producteur associé : Sasha Ashall

