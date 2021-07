Le Kentucky ordonne à BlockFi de cesser l’enregistrement de nouveaux comptes d’intérêts ⋆ Crypto new media

in

Le Kentucky est le plus récent membre des États-Unis à reconnaître les comptes d’intérêt BlockFi comme une violation. Les comptes d’intérêt BlockFi ont été empêchés de rassembler de nouveaux utilisateurs par le Kentucky, ce qui en fait le 5ème état en ligne. BlockFi s’est immédiatement conformé à la demande de la division des valeurs mobilières du Kentucky, en cessant de nouveaux enregistrements.

Le Kentucky est devenu l’un des cinq États qui ont considéré que la fonctionnalité de BlockFi permettait aux utilisateurs d’emprunter ou de prêter n’importe quelle somme de crypto comme une violation des lois de l’État. En conséquence, les membres de la Division des valeurs mobilières ont ordonné à l’organisation de cesser ses activités.

Les instructions n’interdisent pas à l’organisation de mettre un terme aux comptes actuellement opérationnels mais ont interdit à BlockFi d’enregistrer de nouveaux utilisateurs sur les comptes d’intérêt. Cela signifie que la société n’acceptera pas de nouvelles demandes d’enregistrement de comptes d’intérêt.

Les comptes d’intérêt ont enfreint les lois

Selon l’annonce de la Division des valeurs mobilières, les comptes d’intérêt BlockFi ont enfreint les lois sur la sécurité tout en fournissant des services de prêt et d’emprunt. A ces allégations, BlockFi a accédé aux demandes des autorités.

Le problème avec ces comptes provenait du fait que si une personne déposait des crypto-monnaies, l’entreprise gagnait de l’argent grâce au dépôt de la crypto.

BlockFi recherche un financement de série E

Bien que ces réglementations d’environ cinq États aient immobilisé l’entreprise, BlockFi est toujours à la recherche d’un financement de série E auprès de divers investisseurs institutionnels, car il est possible que l’organisation organise une offre publique dans un proche avenir.

Le cycle de la série E devait se terminer cette semaine, mais pour l’instant, on ne sait pas si l’entreprise a été en mesure de réunir des fonds ou non. Les réglementations sur les crypto-monnaies et les échanges se sont durcies, ce qui est considéré comme un signe positif.

