Le Kentucky passe devant le n ° 10 de la Floride 20-13 lors de l’épreuve de force de la SEC

Sur le point de prendre encore plus de retard sur la Floride, n ° 10, le Kentucky s’est relevé avec plusieurs jeux de mise en échec pour une victoire mémorable.

Trevin Wallace a retourné un panier bloqué de 76 verges pour le touché du feu vert à la fin du troisième quart, Chris Rodriguez Jr. a marqué 9 verges au début du quatrième et le Kentucky a pris une dernière position défensive pour repousser le n ° 10 de la Floride. 20-13 le samedi soir.

L’épreuve de force de la division Est de la Conférence sud-est a été plus une corvée qu’une bagarre pendant une grande partie de la nuit, et les Gators (3-2, 1-2) étaient sur le point d’ajouter la tentative de placement de 48 verges de Jace Christmann à leur avance de 10-7. .

L’ailier défensif du Kentucky Josh Paschal a mis la main sur le coup de pied bas qui a envoyé le ballon derrière la ligne à Wallace, un étudiant de première année qui a dépassé un plaqueur sur la ligne de touche gauche et a coupé une petite couture pour courir pour le TD qui a changé la donne avec 6:36 restants dans le troisième.

“Mon travail consiste à jouer comme la sécurité là-bas au cas où quelque chose tournerait mal”, a déclaré Wallace. “Le ballon a basculé et il m’est venu directement. … Je savais quoi faire quand j’ai eu le ballon. J’ai senti la main d’un joueur de ligne m’effleurer et j’ai su que j’étais parti.”

Les Wildcats (5-0, 3-0) ont renversé les tirs au Florida 34 pour commencer le quatrième quart, mais ont rapidement créé une autre opportunité lorsque le secondeur JJ Weaver a intercepté la passe d’Emory Jones pour un premier essai aux Gators 29. Rodriguez a pris à partir de là, se précipitant trois fois pour 22 verges, y compris le TD de 9 verges pour un coussin de 20-10 avec 11:32 restants.

La Floride s’est rapprochée de sept mètres sur le panier de 33 verges de Christmann avec 6:23 à faire avant de récupérer le ballon quelques minutes plus tard et de se rendre au Kentucky 5 avec l’aide d’une pénalité de masque défensif. Une perte de 4 verges sur un jeu de passes et une pénalité de faux départ ont ramené les Gators au 14, mais ils avaient encore une dernière chance du 8 avant que Jacquez Jones n’écrase la quatrième passe de Jones avec 18 secondes à jouer pour sceller la victoire .

Les fans ont pris d’assaut le terrain pour célébrer alors que le Kentucky battait la Floride à domicile pour la première fois depuis 1986 et a fait un grand pas vers le défi n ° 2 de la Géorgie dans l’Est. Les Wildcats ont une fiche de 5-0 pour la première fois depuis leur fiche de 10-3 en 2018 et seulement la quatrième fois au cours des 70 dernières années.

“Je n’ai jamais fait partie d’une équipe dont les fans ont pris d’assaut le terrain”, a déclaré le quart-arrière du Kentucky Will Leavis, qui a été transféré cet été de Penn State. “Les fans étaient géniaux.”

Les Wildcats l’ont fait en dépit d’avoir été dominés 382-211, mais ont obtenu une passe de 41 verges de touché de Will Levis à Wan’Dale Robinson au premier quart et 99 verges au sol sur 19 courses de Rodriguez.

Une série de faux départs comprenait bon nombre des 15 pénalités de la Floride pour 115 verges. Jones a complété 23 des 31 passes pour 203 verges, mais les Gators ont été tenus bien en dessous de leur moyenne de près de 541 verges qui se classait neuvième.

“Je veux dire, vous ne ferez pas toutes les erreurs que nous avons commises au cours d’un match et vous vous attendez à gagner”, a déclaré l’entraîneur de la Floride, Dan Mullen. “Vous n’allez pas gagner à la SEC en faisant ça.”

FACTEUR DE BRUIT

La foule bruyante et bruyante du Kentucky de 61 632 personnes – un côté du stade baigné de bleu, l’autre en blanc avec un coin de fans de Floride en orange – a semblé perturber la cadence des Gators. Ils ont commis des pénalités consécutives pour faux départ sur une possession au deuxième quart qui a perdu 14 verges et n’étaient pas synchronisés sur de nombreux jeux critiques, y compris le dernier entraînement après avoir atteint le 5 alors qu’une autre pénalité les a fait reculer.

Alors que les joueurs de Floride l’ont attribué à un manque de concentration, l’entraîneur du Kentucky, Mark Stoops, était satisfait de l’avantage que cela a donné à son équipe.

“Ils ont eu sept ou huit tirs à la fin”, a-t-il déclaré, “et c’est une colline difficile à gravir pour les arrêter autant de fois. Il y a eu un autre faux départ, et merci, fans, d’avoir affecté le match.”

TROIS ET OUT

Les deux équipes ont eu du mal au troisième essai. Le Kentucky est entré dans le match en convertissant 54% de ses chances mais n’a fait que 1 sur 8 contre la Floride. Les Gators n’étaient que 4 sur 13.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

La Floride devrait perdre quelques créneaux avec sa deuxième défaite à la SEC. Le Kentucky a fait de solides arguments pour rejoindre le classement pour la première fois depuis sa mémorable saison 2018.

L’EMPORTER

Floride : Les Gators ont déplacé le ballon avec Jones et Anthony Richardson mais n’ont pu terminer que leur premier touché. Le placement de 51 verges de Christmann a fourni un avantage, mais le blocage et l’interception ont creusé un trou d’où ils ne pouvaient pas grimper. Les faux départs dans un environnement bruyant étaient particulièrement coûteux en termes de ralentissement des entraînements et de l’élan.

“La principale chose que nous devions faire est de gérer l’environnement”, a déclaré Jones. “Je pense que nous avons fait une partie du match, mais nous avons juste eu trop de pénalités. Vous ne pouvez pas gagner des matchs comme ça.”

Kentucky: Les Wildcats n’avaient vraiment qu’un seul entraînement soutenu et ont commis un autre chiffre d’affaires qui leur a presque coûté jusqu’à ce que Paschal et Wallace empêchent que cela se produise avec un jeu d’équipes spéciales d’embrayage et un TD. Le retrait de Weaver a établi un score d’assurance, un plat à emporter rare qui s’est avéré essentiel dans une bataille défensive.

SUIVANT

Floride : accueille Vanderbilt samedi.

Kentucky : accueille LSU samedi.