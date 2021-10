Le Kenya crée une chanson pour Televisa telenovela

Kenya crée une chanson pour Televisa telenovela | Instagram

Le célèbre influenceur et chanteur Kenia Os et Leon Leiden ont récemment créé ‘Avec toi oui‘ pour Télévision réussissant à faire sensation, en plus ils sont rapidement devenus une tendance pour cette chanson qui a tant fasciné les gens.

Auparavant, il avait été annoncé que le producteur Nacho Sada avait choisi Kenia Os et Leon Leiden pour interpréter le sujet principal de Contigo Sí, une nouvelle telenovela créée sur le signal El Canal de las Estrellas de Televisa.

Ainsi, en raison de la diffusion du premier chapitre, les jeunes chanteurs ont publié la vidéo lyrique de la chanson sur la célèbre plateforme YouTube, dans laquelle ils parlent au rythme de la bachata d’un couple amoureux qui rêve de vivre longtemps ensemble.

Comme prévu, il a annoncé qu’elle n’était pas passée inaperçue des fans des deux artistes et est rapidement devenue une tendance sur divers réseaux sociaux.

La vidéo a dépassé les 232 000 visites en quelques heures seulement, en plus de se positionner dans les 20 premières tendances de la plateforme populaire.

Il convient de noter que le youtuber, qui il y a quelques mois aurait été harcelé par JD Pantoja, a mentionné qu’il est très probable qu’un clip sera enregistré et que la chanson atteindra même la plate-forme Spotify.

La première de la telenovela et le lancement de la vidéo lyrique sur YouTube ont amené « the Keninis » à faire de la phrase « WITH YOU YES KENYA OS X LEON » une tendance sur Twitter avec plus de 10 000 messages sur le sujet.

J’ai ressenti la chanson et je ne suis même pas amoureux « , » Je viens d’entendre ‘Contigo Sí’ et le net, cette chanson n’est pas dédiée à n’importe qui « , » L’évolution vocale de kenia est incroyable « , sont quelques commentaires qui sont lus sur Twitter.

D’autre part, Leon Leiden est un DJ, producteur et auteur-compositeur-interprète mexicain-allemand qui, à 21 ans, s’est démarqué dans le monde de la musique par son style qui fusionne des éléments acoustiques et électroniques.

En avril de cette année, il a sorti l’album ‘El Morro Que Hace Música’, le premier de sa carrière artistique prometteuse.

D’autre part, Kenia Os et sa sœur Eloísa sont devenues une tendance sur les réseaux sociaux il y a quelques jours grâce à leur participation à Pinky Promise, le célèbre programme YouTube de Karla Díaz qui a lancé sa troisième saison.

Dans cette émission, les sœurs vous ont révélé quelques secrets de leur vie, qui ont laissé la plupart de leurs fans sans voix.

Après avoir remercié pour l’invitation, les jeunes Mazatlecas ont commencé à parler de leur relation de sœurs.

Plus tard, il a été annoncé qu’Eloísa préparait divers projets tels que sa ligne de vêtements, en plus de suivre des cours de design graphique et que parmi ses projets figure l’étude du design de mode.