Le Kenya pourrait participer à la série Netflix Elite

in

Encore une fois une nouvelle qui pourrait exciter des millions de fans de la chanteur Kenia Os, c’est que certaines rumeurs ont été commentées selon lesquelles il pourrait participer à l’une des saisons de la série espagnole Élite de la plate-forme Netflix.

La nouvelle a circulé sur les réseaux sociaux ainsi que dans quelques gros titres importants, notamment en vidéo comme celle partagée par Es Neta sur sa chaîne YouTube.

Celui-ci s’intitule “Exclusif ! Kenya confirmé pour la 5ème saison d’Elite / Kimberly Loaiza et Juan les surprend en train de mentir”, on vous le partage tout de suite.

Malgré le fait que dans le titre de la vidéo il est indiqué que la jeune femme d’affaires ainsi que chanteuse est déjà plus que confirmée pour la cinquième saison de la célèbre série, la nouvelle de Le Kenini vous pouvez le trouver 7:27.

Cela peut vous intéresser: Lizbeth Rodríguez pose coquette avec un maillot de bain 2 pièces

Il est mentionné dans la vidéo que l’interprète de “Ton pire cauchemar“Elle est actuellement en Espagne, ceci afin de rendre visite au garçon qu’elle fréquente actuellement.

Cependant, certains internautes mentionnent que vous ne pouvez entrer en Espagne que pour travailler, le tourisme n’est sûrement pas ouvert dans ce pays en raison de la pandémie, nous continuons certainement à en subir certains dommages.

A lire aussi : Kimberly Loaiza et JD Pantoja balaient “Así se baila” !

D’autres internautes dans la vidéo mentionnent qu’il pourrait interpréter l’une des chansons de la célèbre série à laquelle l’actrice et chanteuse Danna Paola a participé, qui en fait grâce à sa participation à ladite série, sa popularité a augmenté de façon exponentielle, sûrement quelque chose comme ça est attendu par les fans de Kenia Os.

Pour le moment, la vidéo compte 19 339 reproductions et 95 commentaires où ils affirment qu’ils ne participeront pas à la série et que la saison cinq est déjà enregistrée, ce type de nouvelles agace sûrement les fans du jeune chanteur.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

Jusqu’à présent, le Kenya n’a rien commenté sur ses réseaux sociaux, concernant la série ou son voyage, il semble qu’il préfère garder certaines actualités ou situations de manière hermétique et que seules les personnes proches d’eux le savent, c’est quelque chose qui est respecté.

Pour le moment, la nouvelle n’a pas été démentie par la chanteuse et maintenant aussi une femme d’affaires, donc la nouvelle sera simplement traitée comme une hypothèse, qui, dans le cas où elle se réalisera, deviendra sûrement un événement et aidera la carrière du Kenya. plus de succès pour vous.