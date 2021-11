Le Kenya va conquérir la scène de Tecate Pa’l Norte 2021

Le Kenya confirme sa participation à Tecate Pa’l Norte 2021 | Instagram

Il est récemment devenu connu que le chanteur Mazatleca Kenya aura une participation spéciale au Tecate Nord 2021 avec Ghetto Kids et Leon Leiden, une nouvelle qui a sans aucun doute ses millions de fans fous.

Kenia Os a réussi à devenir un sujet de conversation sur les réseaux sociaux lorsqu’il a été révélé qu’il aurait une participation spéciale à l’édition 2021 du festival Tecate Pa’l Norte.

Face à cette nouvelle, ses fans n’ont pas hésité à la féliciter, puisque c’est la preuve qu’elle grandit professionnellement et qu’elle commence à être reconnue dans le monde musical.

A travers ses stories Instagram, la youtubeuse, influenceuse et désormais chanteuse a annoncé qu’elle serait présente sur les deux jours de l’événement.

Le vendredi 12 novembre, il se produira aux côtés de Ghetto Kids pour interpréter la chanson ‘Toketeo’, tandis que le samedi 13, il montera sur scène pour chanter le remix de ‘Desamor Feliz’ avec Leon Leiden.

Mes gens de Monterrey les voient à Pal ‘Norte. Je vais être deux jours, un jour avec Ghetto Kids avec Toketeo et l’autre jour avec Leon Leiden avec Happy Heartbreak », a déclaré Kenia.

Cependant, ce ne sera pas sa seule participation à cet important festival de musique, puisqu’il a également été confirmé que Kenia Os se produira aux côtés de Gera MX et MC Davo dans le concert virtuel El After de Pepsi Black.

L’événement aura lieu le 14 novembre à 21h (heure CDMX) et n’aura aucun coût pour les fans, il suffira donc de s’inscrire sur le site Sala Estelar MX pour pouvoir profiter des performances de ces trois artistes.

Il convient de noter que Tecate Pa’l Norte 2021 aura lieu les 12 et 13 novembre prochains et l’événement sera suivi par Foo Fighters, Tame Impala et d’autres artistes, qui présenteront leurs plus grands succès musicaux sur la scène située dans le parc Fundidora. de Monterrey, Nuevo León.

En revanche, tout semble indiquer que la polémique continue de hanter Kenya, depuis quelques jours, il est devenu connu sur les réseaux sociaux que certains de ses fidèles fans ne veulent plus qu’il soit ami avec Zorrito Youtubero, car ils considèrent que l’influenceur controversé nuit à son image.