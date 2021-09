Le Kenya vous demande d’arrêter de critiquer Kimberly Loaiza ?

C’est l’un de ces jeux qui captivent l’imagination. Barcelone et le Bayern Munich sont deux des clubs les plus légendaires du football, et leurs affrontements produisent toujours des feux d’artifice. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, cela a abouti à l’un des scores les plus étonnants de l’histoire. Maintenant, une équipe […] More