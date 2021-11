Le Kenyan Albert Korir a remporté la course masculine au marathon de New York

Le Kenyan Albert Korir franchit la ligne d’arrivée au marathon de New York pour remporter la course élite masculine.

Carlo Allegri | REUTERS

New York cherchait une histoire de retour pour son 50e marathon, et Albert Korir a tenu ses promesses.

Et pour une ville dont les fans de sport n’acceptent pas les deuxièmes meilleurs, Peres Jepchirchir a remporté une première mémorable.

Korir et Jepchirchir ont fait un balayage kenyan au marathon de New York dimanche, Korir remportant la course masculine deux ans après avoir terminé deuxième et Jepchirchir devenant la seule femme à participer à un marathon majeur à l’automne après avoir remporté une médaille d’or olympique.

Le deuxième plus ancien des marathons majeurs du monde est revenu après avoir annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Dans une ville où plus de 34 000 personnes sont mortes du COVID-19, les organisateurs espéraient une célébration édifiante semblable au marathon organisé deux mois après les attentats du 11 septembre.

Dans les rues vidées il y a 21 mois, à l’exception des ambulances se précipitant pour aider une ville paralysée par le coronavirus – et plus tard remplie d’angoisse et de frustration dans les jours qui ont suivi le meurtre de George Floyd – il y avait tout simplement de la joie dimanche alors qu’environ 30 000 coureurs se frayaient un chemin à travers les cinq arrondissements.

Les habitants de Brooklyn ont applaudi les premiers concurrents en fauteuil roulant entre deux gorgées de café. Des foules sur la première avenue de Manhattan ont accueilli les coureurs du pont Queensboro. Les supporters du Bronx ont fait signe aux coureurs de se lancer dans la dernière ligne droite.

Ils ont applaudi et crié pour l’élite et tous les coureurs.

Shalane Flanagan, la championne 2017, a couru son sixième marathon majeur en six semaines – une première rendue possible parce que les marathons de Boston, Londres et Tokyo ont été repoussés du printemps à l’automne par la pandémie. L’Américaine de 40 ans appelle son voyage Project Eclipse en raison de la rareté de l’opportunité.

Peres Jepchirchir du Kenya célèbre après avoir remporté la course élite féminine au marathon de New York.

Carlo Allegri | REUTERS

Également sur le parcours : le Dr Jose Alfredo Jimenez Gaxiola, un médecin mexicain des soins intensifs qui a traversé la pandémie et a survécu à son propre combat avec COVID-19 ; Kellie Roe Kenny de Califon, New Jersey, une survivante des attentats du 11 septembre qui a couru pour la première fois en 2001 à la mémoire de ses collègues décédés ; et Chris Nikic, le premier athlète trisomique à avoir terminé un triathlon Ironman complet.

Molly Seidel a terminé quatrième de sa première course depuis sa médaille de bronze aux Jeux de Tokyo, devenant ainsi la première femme américaine depuis Deena Kastor en 2004 à remporter une médaille olympique.

Elle s’est cassée deux côtes il y a environ un mois, mais a réussi à s’en sortir. Elle a refusé de révéler comment elle avait été blessée.

« Chaque accumulation comporte des défis », a déclaré Seidel. « C’était intéressant. »

Dans la course professionnelle masculine, Korir a dépassé le Marocain Mohamed El Aaraby et l’Italien Eyob Faniel au 18e mile et a rapidement éliminé tout drame. Il a gagné en 2 heures, 8 minutes et 22 secondes.

« Ce n’était pas une course facile », a déclaré Korir. « Mais j’ai apprécié ça. »

C’était la première victoire de Korir dans l’un des World Marathon Majors et sa première fois sur un podium depuis sa victoire au marathon de la fin de semaine des courses d’Ottawa en 2019. Korir, 27 ans, a terminé deuxième derrière Geoffrey Kamworor en 2019 par 23 secondes et n’a pas course à nouveau jusqu’en juin en raison de la pandémie.

El Aaraby a tenu bon pour une improbable deuxième place après avoir terminé 11e aux Jeux olympiques de Tokyo. Faniel a terminé troisième.

Jepchirchir était aux côtés de la compatriote Viola Cheptoo et de l’Éthiopien Ababel Yeshaneh depuis le moment où ils sont entrés dans le Bronx jusqu’à l’entrée de Central Park.

Quelques instants après avoir avalé deux paquets de gel énergétique, Jepchirchir a allumé les jets et s’est éloigné, gagnant en 2:22:39.

« Ce n’est pas facile », a-t-elle déclaré à propos du cours de New York. « Vers la ligne d’arrivée, j’ai ressenti quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant pour finir un marathon. »

Jepchirchir, 28 ans, a remporté l’or au marathon des Jeux olympiques de Tokyo en août et est revenue sur une courte récupération pour remporter une course autrefois dominée par son héros Mary Keitany, quadruple vainqueur à New York qui a récemment pris sa retraite du sport.

Cheptoo a terminé deuxième à ses débuts au marathon et a rapidement trouvé son frère, Bernard Lagat, qui diffusait la course sur ESPN. Yeshaneh était troisième.

Le Suisse Marcel Hug a remporté la course masculine en fauteuil roulant pour la quatrième fois, terminant avec plus de 6 minutes et demie d’avance sur le prochain coureur pour son premier titre depuis 2017. L’Australienne Madison de Rozario a remporté l’épreuve féminine en fauteuil roulant, repoussant les anciennes championnes Tatyana McFadden et Manuela Schär pour sa première victoire dans la Grosse Pomme.

Les participants devaient fournir une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif dans les 48 heures suivant le jour de la course. Les coureurs inscrits pour la course 2020 qui a été éliminée ont eu la possibilité d’un remboursement complet ou d’une entrée dans les courses 2021, ’22 ou ’23.

Le terrain non compétitif avait également sa part d’athlètes célèbres, notamment les anciennes de l’équipe nationale de football féminine américaine Abby Wambach, Lauren Holiday, Kate Markgraf et Leslie Osborne. L’ancien coureur des Giants de New York, Tiki Barber, a couru pour la septième fois.

L’actrice Kelli O’Hara, lauréate d’un Tony Award, devait interpréter l’hymne national avant de tester ses poumons sur le parcours, tandis que deux membres du groupe de rock britannique Mumford & Sons étaient également inscrits pour se présenter. Les participants comprenaient également les concurrents de « The Bachelor » et « The Bachelorette » Matt James, Tyler Cameron, Tayshia Adams et Zac Clark.