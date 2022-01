Le Kenyan Drake a plaisanté sur un  » accord  » avec les Chargers après avoir appelé TO

Parmi tous les scénarios qui ont précédé les matchs de la semaine 18, il semblait que tous les fans de la NFL en dehors de l’ouest de la Pennsylvanie recherchaient le chemin de liaison improbable pour les Chargers et les Raiders.

Et honnêtement, cela reste fou à quel point nous étions tous proches d’assister à ce résultat scandaleux.

A présent, vous savez ce qui s’est passé. Les Jaguars ont bouleversé les Colts et les Steelers ont battu les Ravens pour organiser un match du dimanche soir où les deux équipes atteindraient les séries éliminatoires avec une égalité. L’idée de collusion entre les Chargers et les Raiders a fait l’objet de plaisanteries tout au long du match. Et avec le temps qui s’écoulait en prolongation, les Raiders se sont contentés de courir le temps imparti et de remporter cette égalité jusqu’à ce que les Chargers appellent un temps mort. Les Raiders ont inscrit un panier de dernière seconde pour gagner.

Même le porteur de ballon blessé des Raiders, le Kenyan Drake, a plaisanté à propos d’un accord clandestin entre les deux équipes.

De toute évidence, Drake plaisantait comme le reste d’entre nous sur Twitter. Mais les Raiders ont essentiellement admis qu’ils envisageaient une égalité jusqu’à ce que les Chargers utilisent ce temps mort tardif. La blague de Drake n’a fait que reconnaître à quel point cette décision a changé l’état d’esprit de l’équipe.

Avec ce placement de Daniel Carlson à la dernière seconde, les espoirs des Chargers en séries éliminatoires ont pris fin. Cela va être une longue intersaison en pensant à cette décision de temps mort.