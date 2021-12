Le Kerala a la bonne idée avec le mandat de vaccination

La question de la vaccination obligatoire a également été examinée par la Cour suprême lors d’une audience du 29 novembre pour une requête présentée par le Dr Jacob Puliyel, ancien membre du Groupe consultatif technique national sur la vaccination, qui a demandé que les données des essais de vaccins soient rendues publiques. , et a demandé une suspension des mandats de vaccination.

Le Kerala a rejoint une liste croissante de juridictions dans le monde pour délivrer des mandats de vaccination pour Covid-19, c’est-à-dire pour subordonner certaines activités/droits de base à la vaccination. Dans le cas du Kerala, un traitement gratuit pour Covid-19 ne sera administré que si un patient a reçu au moins une dose des vaccins Covid-19 autorisés en Inde. D’autres États tels que le Maharashtra et le Tamil Nadu ont imposé certaines restrictions aux personnes non vaccinées quittant leurs maisons, et le gouvernement du Territoire de la capitale nationale de Delhi a rendu obligatoire la vaccination des fonctionnaires pour travailler. Les mandats de vaccination font l’objet de vifs débats dans le monde entier – la responsabilité d’un individu envers sa communauté par rapport à son droit à la liberté personnelle – mais dans le contexte d’une faible utilisation des vaccins, que ce soit en raison de l’hésitation, du laxisme ou de la disponibilité, et de la menace des variantes du SRAS CoV-2, ces est tout à fait logique, étant donné à quel point les faibles niveaux de vaccination permettent au virus de muter chez les individus non vaccinés ou immunodéprimés.

L’Occident, où l’approvisionnement en vaccins est important, est aux prises avec de fortes hésitations. L’Autriche, la Grèce, etc., ont proposé des vaccins sous une forme ou une autre, tout comme les juridictions locales aux États-Unis. Le cas récent de la quatrième vague d’infections à Covid-19 en Allemagne est l’exemple le plus pertinent ici, car les experts ont suggéré que cette vague était causée par des citoyens non vaccinés, même après que le pays a imposé des tests généralisés et rendu le traitement accessible.

Alors que le Kerala a connu des vaccinations à la première dose impressionnantes et que la couverture de la deuxième dose dans l’État est bien supérieure à celle de nombreux autres États et même à la couverture nationale – plus de 67% des adultes de l’État ont reçu les deux doses – il a également signalé un nombre élevé de nouvelles infections à un moment où le nombre total à travers l’Inde diminuait ; à tel point qu’il y a quelques mois à peine, il représentait 50% des nouveaux cas quotidiens dans le pays. Bien qu’une détection élevée des cas puisse être un facteur de tests plus larges, d’autres facteurs tels que la propension à l’infection en raison d’immunodéficiences ne peuvent être exclus à moins d’être correctement cartographiés. En l’absence d’une telle cartographie, les mandats de vaccins doivent faire partie de l’arsenal des administrations, surtout lorsque l’approvisionnement en vaccins ne pose pas de problème. Bien que l’approvisionnement en vaccins dans le pays se soit considérablement amélioré, la période d’approvisionnement limité a probablement alimenté la léthargie parmi les cibles, voire une hésitation pure et simple. L’État a récemment signalé des stocks excédentaires de vaccins, ce qui pourrait signifier que la vaccination échappe encore à une partie de la population cible. Le mandat de vaccination que l’État a mis en place peut aider à lutter contre cela.

La question de la vaccination obligatoire a également été examinée par la Cour suprême lors d’une audience du 29 novembre pour une requête présentée par le Dr Jacob Puliyel, ancien membre du Groupe consultatif technique national sur la vaccination, qui a demandé que les données des essais de vaccins soient rendues publiques. , et a demandé une suspension des mandats de vaccination.

Cette position n’est pas contre les vaccins, mais plutôt liée au manque de transparence ; cependant, comme l’a souligné le solliciteur général Tushar Mehta, même une observation orale par le tribunal pourrait avoir de graves effets indésirables liés à l’hésitation à la vaccination, et le gouvernement central a toujours maintenu que la vaccination était volontaire. L’affaire doit être entendue le 13 décembre prochain, mais il est pertinent de noter que l’hésitation à la vaccination peut provenir de plusieurs facteurs. Pendant ce temps, les parties prenantes de la recherche sur les vaccins doivent rendre publiques beaucoup plus de données sur les essais et les résultats du monde réel, de manière digeste pour éviter que les inquiétudes de bonne foi concernant les vaccins ne se transforment en propagande facilement consommée contre la vaccination contre le Covid-19. Omicron, même s’il s’avère moins virulent que Delta, montre à quel point le virus est astucieux lorsqu’il s’agit d’échapper au système immunitaire. Un faible taux de grève – l’inégalité de l’approvisionnement en vaccins en est autant un facteur que l’hésitation – nous met tous en danger d’avoir à faire face à une variante plus meurtrière et plus meurtrière.

