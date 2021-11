Le reste des gram panchayats propose des services via le portail citoyen citizen.lsgkerala.gov.in

La démonstration par le gouvernement du Kerala d’une prestation innovante de services gouvernementaux à domicile suscite une réaction positive des visiteurs de la 40e foire commerciale internationale de l’Inde qui se tient à Pragati Maidan.

Le stand du département du Kerala Panchayat à la foire présente le système intégré de gestion de la gouvernance locale (ILGMS), qui offre un accès à la livraison à domicile des services gouvernementaux pour les citoyens.

La prestation de services en ligne de panchayats faisait partie du plan d’action de 100 jours du gouvernement LDF 2.0, qui a pris ses fonctions en mai 2021.

Pas moins de 303 grammes de panchayats fournissent des services via le système intégré de gestion de la gouvernance locale (ILGMS) accessible sur www.erp.lsgkerala.gov.in. L’ILGMS est un système basé sur un logiciel dans lequel 213 services sont disponibles. Le reste des gram panchayats propose des services via le portail citoyen citizen.lsgkerala.gov.in

Les 213 services disponibles sur ILGMS comprennent ceux liés aux enregistrements de naissance, de décès et de mariage, les services liés aux bâtiments, aux certificats de propriété et de résidence, aux BPL, aux pensions de sécurité sociale, aux licences et autorisations pour les industries, les établissements commerciaux, les fermes et les hôpitaux et les plaintes sur divers impôts. évaluations.

Le stand présente également des épices d’Idukki et de l’huile de coco de Chalakudy. Le Kerala a récemment conservé sa première place en tant qu’État ayant la « meilleure gouvernance », selon l’indice des affaires publiques développé par le groupe de réflexion Public Affairs Centre de Bengaluru. L’indice mesure la croissance, l’équité et la durabilité mesurées par 43 indicateurs.

