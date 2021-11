Le Kerala Blasters FC s’associe à Sporjo

Le Kerala Blasters FC (KBFC) s’est associé à Sporjo en tant que partenaire officiel pour créer des opportunités de compétences et de recrutement au cours de la prochaine saison de la Hero Indian Super League (ISL). Visant à renforcer l’écosystème sportif, le partenariat verra KBFC et Sporjo travailler ensemble pour créer un vivier de talents sportifs pour tout le Kerala, y compris les cinq millions et plus de fans de KBFC, dans lesquels les deux parties seront des moteurs clés pour faciliter cette initiative unique de mentorat spécifique au sport, perfectionnement, formation et opportunités d’emploi dans l’État.

« Sporjo apporte une synergie conforme aux principes directeurs de KBFC en tant que club de football ambitieux avec une base de fans passionnés et jeunes. Ensemble, nous espérons faire de grands progrès pour permettre à davantage de personnes de comprendre et de saisir les diverses opportunités de l’écosystème sportif », a déclaré Nikhil Bhardwaj, directeur du Kerala Blasters FC.

Ce partenariat comprendra l’évaluation de l’écosystème sportif au Kerala, la gestion des programmes Sporjo Mentor et Plus pour la population de l’État et en particulier pour les fans de la KBFC et la venue de mentors, qui sont des leaders de l’industrie et des vétérans. Sporjo travaillera avec KBFC pour s’assurer que les candidats, intéressés par une carrière sportive, aient accès aux meilleures formations et mentors, et que les organisations sportives du Kerala et de toute l’Inde aient accès à des professionnels prêts à travailler, prêts à affronter les rigueurs de l’industrie du sport.

Basé sur le principe de transformer la passion en profession dans le sport, Sporjo vise à créer un écosystème d’un demi-million de professionnels du sport pour soutenir l’industrie sportive indienne d’ici 2030. La raison d’être de Sporjo n’est pas seulement de combler le fossé entre les individus passionnés qui veulent pour faire carrière et employeurs potentiels dans l’industrie du sport, mais aussi pour travailler à la création d’une culture d’autonomisation – qu’il s’agisse de parents, d’enfants, de jeunes ou même de professionnels expérimentés. «Je ne doute pas que notre passion combinée pour le football et le sport nous permettra de créer un partenariat qui résonnera auprès des fans et nous aidera à fournir une valeur optimale à la fantastique base de fans dont le Kerala se vante. En tant que marque, nous nous efforçons de responsabiliser et de permettre aux individus de transformer leur passion en profession, de créer un écosystème de leaders du sport hors-pitch. La passion et l’engagement des fans de KBFC sont sans égal et ce partenariat était une étape naturelle pour nous. Nous visons à travailler en étroite collaboration avec le club ainsi qu’avec les fans pour jouer un petit rôle dans le renforcement encore plus de l’écosystème sportif du Kerala », a déclaré G Srinivasan, PDG de Sporjo.

